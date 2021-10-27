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中油買下造橋加油站 公平會點頭

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

公平會今（27）日表示，中油擬取得輝宇實業名下的造橋加油站，於今日委員會議中，認定結合後其市場占有率增幅微小，結合後亦無可能增加競爭對手成本，依法不禁止其結合。

公平會指出，中油與輝宇均有經營加油站，輝宇公司造橋加油站銷售的油品，是由中油所供應，故本結合涉及加油站零售市場及油品市場，同時兼具水平及垂直結合態樣。

公平會表示，中油擬取得造橋加油站全部營業權及財產，達到申報門檻，依法提出結合申報，但對於加油站零售市場而言，並無顯著參進障礙，而本結合僅涉收購一家造橋加油站，結合後其市場占有率增幅微小，且其油品售價，亦會遵循中油的公告零售價格，結合後應無任意提高油品零售價格的能力。

公平會表示，我國油品市場目前有台灣中油公司、台塑石化公司等二家供油業者競爭，加油站業者仍可依其意願自由選擇交易相對人，且中油所實施的浮動油價機制，亦為公開資訊，結合後應無可能增加競爭對手成本。

除此之外，公平會表示，造橋加油站過去一直以來，皆選擇由中油供油，因此油品市場結構並無改變，結合後應無濫用市場力量、造成市場封鎖效果可能。

公平會審議後認為，本結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

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