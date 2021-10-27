物價上漲衝擊景氣？國發會：目前不會

國發會今天下午公布9月景氣對策信號，綜合判斷分數為38分，較上月減少1分，燈號連續亮出第八顆紅燈。針對通膨情況是否會影響景氣，國發會官員表示，目前大家會覺得物價有上漲狀況，但不至於會影響景氣，10月還是有基會亮紅燈。

國發會官員說，在景氣對策信號的9個構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分；製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額皆由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。

展望未來，國內疫情穩定，管制措施陸續放寬，加以政府推出振興五倍券及各項加碼措施帶動下，內需消費可望逐漸回溫；投資方面，國內半導體、5G、綠能等投資持續擴增，均有助推升國內投資動能；出口方面，受惠全球經濟穩健成長，消費性電子新品備貨需求漸次釋出，動能可望保持穩定。不過，變種病毒傳播及供應鏈瓶頸風險仍存、主要國家貿易及科技紛爭持續，後續發展仍須密切關注，並妥為因應。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說，9月分數少1分，是因為基期因素，因此製造業和批發零售餐飲業的燈號下降1分， 就是反映去年9月的高基期，儘管燈號分數掉1分，但成長還是很強勁。以工業生產指數為例，雖在同時指標是下滑項目，但指數創歷年新高。

她表示，當前景氣表現相當穩健，但還是有些不確定因素，例如疫情、供應鏈瓶頸等，不過，未來幾個月是消費旺季 加上五倍券、加碼券刺激，疫情減緩大家比較願意外出，因此不管是消費或生產都往復甦方向走，對第四季經濟狀況很有信心；10月份還是有機會亮紅燈。

至於通膨是否會影響景氣？吳明蕙說，物價上漲壓力部分是供給面問題，以美國為例，勞工擔心疫情造成勞參率低，造成供應鏈瓶頸，貨櫃無法靠港貨運出 這個問題只要能解決，對物價問題一定程度可獲得緩解。

此外，會影響台灣物價的因素是能源價格問題，但因為近期台幣比較強勁，部分吸納進口物價上揚壓力；另外是公共事業費率，政府有能力掌控，電費已宣布半年不調漲、油價有雙穩定趨勢、瓦斯費10月也不漲，將減輕一大部份企業營運成本壓力；加上國內疫情和緩，供貨和物流順暢，比較不會看到類似國外狀況。