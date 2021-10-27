全球智慧製造商機達3,010億美元 台美強化合作簽MOU

因應智慧科技及數位轉型趨勢，強化台美智慧製造合作，經濟部台美產業合作推動辦公室（TUSA）、台灣智慧自動化與機器人協會（TAIROA）與美國賓州匹茲堡機器人協會（PRN）於10月27日簽署產業合作備忘錄( MOU )，三方策略結盟，加強台美在機器人、自動化、人工智慧與智慧製造產業的聚落鏈結。

這項MOU簽署，由經濟部工業局副局長楊志清、美國賓州商務廳副廳長David Briel 與AIT商務組副組長Andrew Gately共同見證。

三方於今日舉辦「2021台美智慧製造論壇暨產業合作備忘錄簽署典禮」，由TUSA執行長蘇孟宗、TAIROA理事長絲國一與 PRN執行董事Joel Reed共同簽署，三方策略結盟，加強台美在機器人、自動化、人工智慧與智慧製造產業的聚落鏈結，期望透過此台美產業交流及媒合平台，槓桿美國尖端技術，協助台灣製造業智慧轉型並往高值化發展，提升國際市場競爭力。

根據工研院IEK Consulting研究報告，全球智慧製造技術市場的年複合成長率為9.88％，預計在2025年可達到3,010億美元。三方單位將共同搭建平台，鏈結台美智慧製造生態系，強化台美供應鏈韌性，奠立台美智慧製造業厚實的基礎。