經長：台美簽BTA 強化半導體、資通訊、5G等產業規則

經濟部長王美花受邀於台北時間昨（26）日晚間出席美國「保障未來能源協會」( Securing America’s Future Energy, SAFE )線上座談會，強調透過台美在半導體的互信夥伴關係，加速全球下世代科技產業發展。

經濟部國際貿易局指出，昨日座談會以「抉擇時機：美國與盟友如何保持半導體產業之領先地位」（A Time to Choose: How the U.S. and Allies Can Maintain Semiconductor Leadership）為題，由保障未來能源協會主席Dennis C. Blair開場，續由王美花就台灣對半導體生產前景之看法與美台商業協會( USTBC )主席Michael Splinter對談。

針對Michael Splinter主席詢及台美技術合作前景，王美花表示，台美技術合作不限於半導體產業，其他像電動車、5G均為潛力領域。以電動車為例，台灣有很強的ICT及半導體產業，生產及研發能量充沛，並已切入Tesla、GM、FCA( Fiat Chrysler Automobile )等多家美系車廠供應鏈，未來可持續加強智慧座艙、自動駕駛、車聯網系統等更高層次的智慧化技術合作。

另針對台美半導體夥伴關係可如何增強雙方洽簽雙邊貿易協定( BTA )之潛力，王美花回應，BTA有助強化理念相近夥伴間之供應鏈合作，台美間長期存在獨特合作關係，雙方在半導體產業互利合作基礎上推動洽簽BTA，更具意義。台美BTA可為雙方產業提供更穩固的投資與貿易關係的保障，並可透過BTA強化雙方發展半導體、資通訊、5G等產業之重要規則，如智慧財產權、營業秘密保護等政策。

貿易局表示，這次活動受到台美各界高度關注，其他重要與談人包括美國前聯邦參議員Byron Dorgan、美商超微半導體(AMD)、福特汽車及我聯發科（2454）等公司高層代表。保障未來能源協會成立於2005年，係無黨派之非營利組織，專注倡導產業安全供應鏈。