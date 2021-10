經長：台美簽BTA 強化半導體、資通訊、5G等產業規則

經濟部長王美花受邀於台北時間昨(26)日晚間出席美國「保障未來能源協會」( Securing America’s Future Energy, SAFE )線上座談會,強調透過台美在半導體的互信夥伴關係,加速全球下世代科技產業發展。

經濟部國際貿易局指出,昨日座談會以「抉擇時機:美國與盟友如何保持半導體產業之領先地位」(A Time to Choose: How the U.S. and Allies Can Maintain Semiconductor Leadership)為題,由保障未來能源協會主席Dennis C. Blair開場,續由王美花就台灣對半導體生產前景之看法與美台商業協會( USTBC )主席Michael Splinter對談。

針對Michael Splinter主席詢及台美技術合作前景,王美花表示,台美技術合作不限於半導體產業,其他像電動車、5G均為潛力領域。以電動車為例,台灣有很強的ICT及半導體產業,生產及研發能量充沛,並已切入Tesla、GM、FCA( Fiat Chrysler Automobile )等多家美系車廠供應鏈,未來可持續加強智慧座艙、自動駕駛、車聯網系統等更高層次的智慧化技術合作。

另針對台美半導體夥伴關係可如何增強雙方洽簽雙邊貿易協定( BTA )之潛力,王美花回應,BTA有助強化理念相近夥伴間之供應鏈合作,台美間長期存在獨特合作關係,雙方在半導體產業互利合作基礎上推動洽簽BTA,更具意義。台美BTA可為雙方產業提供更穩固的投資與貿易關係的保障,並可透過BTA強化雙方發展半導體、資通訊、5G等產業之重要規則,如智慧財產權、營業秘密保護等政策。

貿易局表示,這次活動受到台美各界高度關注,其他重要與談人包括美國前聯邦參議員Byron Dorgan、美商超微半導體(AMD)、福特汽車及我聯發科(2454)等公司高層代表。保障未來能源協會成立於2005年,係無黨派之非營利組織,專注倡導產業安全供應鏈。