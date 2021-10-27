萬海看好市場 亞洲-美東航線增3直靠港還放大船型

市場對於海運市場的前景看法有各種雜音，萬海（2615）用行動告訴大家，貨櫃輪的市場需求還是很熱絡。原來的亞洲-美東航線不只增加三個直靠港，還把船型放大，這都代表著市場需求很熱絡。

萬海今年6月18日正式開闢亞洲到美東航線(AA7)，新航線也配置十艘2800TEU-4000TEU，經過近4個月的經營，市場需求還是很旺，客戶需求量大，萬海今天宣布放大船型及增加3個停靠港口。

萬海航運今天宣布，強化亞洲-美東航線，提供更完善與便捷的運送服務，拓展美東市場佈局，讓客戶有更多裝卸港選擇，萬海航運將自11月3日起調整亞洲到美東航線（AA7）港序，增加寧波、巴生港及查爾斯頓港靠泊。

順應客戶的運送需求比預期中熱絡，再加上考量到塞港等因素，航次的船舶使用量增加，原配置10艘船舶，11月開始更新為配置十一艘，而且船型放大為4,600TEU~5,600TEU船型，擔任定期航班服務。

萬海表示，美東線的巡航一次共計77天，沿線的靠港順序為寧波(Ningbo)-台北(Taipei)-廈門(Xiamen)-蛇口(Shekou)-蓋梅港(Caimep)-巴生(Port Klang)-紐約(New York) –查爾斯頓(Charleston)-薩凡納(Savannah) -寧波(Ningbo)。

萬海布局美國線的效益在第3季開始顯現，2020年美國線、南美西航線占整體營收比21%，截至2021年上半年為止，已占公司營收近4成，而且第3季新開闢的遠東-美東線營收加入，整體的營收占比還會再提升。

萬海船舶主要都在1萬TEU以下，方便在亞洲區間航線行駛，自去年以來資本支出動作都讓市場驚訝，並開始訂造大型的船舶，萬海訂造1.3萬TEU大型船13艘，這種船型較適合長程線，這是用行動在宣示長期布局長程航線。

萬海目前的船隊自有跟租船比重也調整到有競爭力的比重；截至上半年為止，萬海自有船舶83艘，租船為65艘，總船舶數為148艘。