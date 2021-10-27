新南向再開新局！工研院與印度投資局攜手共創新藍海

新南向合作再傳捷報！印度投資局（Invest India）首度與臺灣共同打造臺印新創交流平台。在經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、印度台北協會（India-Taipei Association；ITA） 副執行長Rishikesh Swaminathan共同見證下，工研院與印度投資局（Invest India）於昨（26）日簽署合作備忘錄（MOU），推動雙方新創生態系交流合作，建構印度臺灣新創交流平台（India-Taiwan Startup Connect Hub），臺灣新創企業可透過此平台進軍擁有13.5億客戶的印度市場，同時串接近年火速崛起之印度新創能量，帶動產業創新轉型，孵化更多潛力企業。

根據國際財經媒體彭博引述調研公司Preqin之統計資料，今年7月，印度獲得全球79億美元的創投資金挹注，不但是2013年來首次超越中國，金額更高出近2倍。同時，今年上半年印度亦成功誕生14家新創獨角獸，皆展現出印度豐沛的新創能量。印度（Invest India）表示：「此MOU將成為印臺新創產業合作的契機，也是印度和臺灣在所有產業領域成為夥伴關係的重要第一步，並強化「臺灣硬體和印度軟體」的夥伴關係與提升合作效益。印度是培育獨角獸企業和積極推動新創產業的國家，目前已擁有超過 80,000 家新創企業，而臺灣則是在創新和競爭力方面的全球領導者，我們非常希望臺灣的新創企業來開發這個擁有 13.5 億客戶的市場。供應鏈彈性是新常態下的流行語，印度擁有6,400 萬個微型及中小型企業，我們確信這將為臺灣新創企業提供絕佳的供應鏈彈性，以面對不斷變化的全球市場。」

臺灣與印度兩國雙邊貿易近年來成長迅速，近兩年由經濟部中小企業處主辦的TAcc+國際培訓課程徵件，印度有超過65家新創公司報名，連續兩年都有印度團隊入選此國際培訓課程，獲得輔導與來臺的機會。藉由辦理國際培訓課程，臺灣新創團隊已提前與當地的印度理工學院、印度軟體協會、邦加羅爾的加速器與育成機構交流互動與合作，逐步建立臺灣與印度新創合作交流的默契。工研院產業服務中心執行長劉佳明表示，工研院積極推動「2030技術策略與藍圖」，有系統的打造前瞻創新產業科技，且在此基礎上透過技術創新與研發成果，加值新創產品與服務，擴散產業效益。同時，工研院亦持續匯聚技術、人才、資金、市場分析與業師輔導等全方位資源，極大化新創成功率。透過本次與印度Invest India簽署MOU，將為雙方新創開啟一條快速的交流通道，讓臺灣新創團隊加速融合與拓展印度市場，同時也讓臺灣成為印度新創團隊前進亞洲市場的重要合作夥伴。

經濟部中小企業處持續引導國際能量挹注臺灣新創企業，從1997年推動創育機制至今，不但逐步建立起完整的創育體系，持續多年舉辦「績優創育機構」及「破殼而出企業」選拔，展現臺灣中小企業的創新能量及厚實競爭力，更打造林口及亞灣新創園國際聚落，並設立TAcc+加速器，建構臺灣新創與國際對接樞紐。未來，透過本次MOU之簽訂，將加速臺印度新創團隊與臺灣產業及新創合作，打造臺灣成為國際新創團隊進入亞洲市場的關鍵樞紐，加速布局臺灣成為亞太地區首選的創業培訓基地，進一步驅動中小企業轉型升級，強化產業核心競爭力，為臺灣經濟引爆新一波的成長動能。