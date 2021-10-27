物價上漲憂慮浮現 十月CCI對物價水準信心跌破40

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布十月份消費者信心指數（CCI），上升最多的是「就業機會，下降最多的則是「投資股市時機」。中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任表示，隨著疫情趨緩及五倍券效應，失業率已經逐步下降，因此就業機會升，但投資股市則因美國通膨指數居高不下，將逐步縮減購債規模，影響股市信心。

至於「未來半年國內物價水準」雖只降1.2點，但指數已降到40以下，是去年六月以來最低，屬於極度悲觀，顯見國人對通膨預期有很深憂慮。

十月消費者信心指數(CCI)調查總指數為74.26點，與上月相較下降0.13點。本次調查六項分項指標，四項指標上升(家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久財) ，兩項指標下降(物價水準、投資股市時機)。

上升幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為66.55點，較上月上升0.75點。上升幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果116.8點，較上個月上升0.65點。

吳大任表示，上個月CCI跌幅最重的就是就業機會，但本月止跌回升，而且是上升最多指標，代表隨著內需消費回復正常水準，加上五倍券效應，失業狀況確實有改善。另外因為五倍券每個人額度五千元，如果一家人總共有一萬元以上額度，就會強化家庭購買家電、機車等耐久性財貨動機，因此本月持續上升，而且達到116.8高點，也是六項指標中，僅有偏向樂觀的指標。

上升幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果88.9點，較上月調查上升0.3點。上升幅度最少的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果87.1點，較上月微升0.1點。

本月下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為47.4點，較上月調查結果下降1.4點。吳大任分析，由於美國通膨危機比台灣嚴重，下個月就將逐步縮表，可能對金融市場產生衝擊，雖然不見得就大幅下跌，但一定會有波動，影響國人投資股市信心，尤其美國若開始調整貨幣政策，影響全球資金流動，若明年下半年開始升息，也會牽動台灣央行調整貨幣政策，預期貨幣供給會在第四季與明年上半年逐步變化。

另一個目前全球關注焦點則是通膨，本月CCI下降幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」，吳大任表示，雖然本月只降上月小跌1.2點，但已經跌到40以下，只有38.8點，不但指數極低，且是109年6月以來新低，因為調查結果一般是0到200，40以下是嚴重悲觀，可見國人對未來物價有很深的憂慮。

「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為115.95點，與上月持平。

十月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為110年10月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2876位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。