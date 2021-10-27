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聯合國氣候峰會10月底登場 法人：留意ESG相關投資機會

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
全球主要地區的當地指標股市指數與納入ESG因子之指數過去三年績效比較
全球主要地區的當地指標股市指數與納入ESG因子之指數過去三年績效比較

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）將於今(2021)年10月31日至11月12日在英國格拉斯哥舉行。為期12天的COP26將是自2015年的巴黎氣候峰會以來，規模最大的氣候會議。元大投信指出，此次會議的首要任務是讓世界各國針對 2050年前實現淨零碳排，與2030前加大減排力道和速度做出必要承諾。

在COP26即將召開之際，全球正面臨前所未見的能源危機。當前肆虐全球的能源問題，表面來看是來自短期供不應求的狀況，但背後令人擔憂的真相是大自然反撲的力量，人類造成的地球氣候變化正快速接近不可逆轉的「臨界點」，人類就像與大自然正在進行一場生存競賽，要增加贏面，化石能源在某個時點的供應緊張程度，以及可再生能源對於人類未來生存的重要性，都很有可能不斷超越原先的認知，亟需眾人齊力找出因應之道。

元大台灣ESG永續ETF（00850）研究團隊說，今年以來，世界多國不斷出現氣候異常現象，熱浪、野火、洪災都愈來愈頻繁也愈來愈猛烈，地球陷入「水深火熱」之中，不論身為何種角色，都該為地球盡一分心力。對投資人來說，也該思考如何透過影響力投資，為環境及社會造就正面影響力。

從實際數據上，影響力投資不僅追求形塑正面的社會效益，也能兼顧投資報酬。富裕小我的同時，更能善富天下。

統計過去三年，比較美國、歐洲、新興市場、新興亞洲和台灣市場的股市指數表現，若是有納入ESG選股因子的指數表現，不謀而合地都勝過一般當地市場指標指數的表現，顯現越有能力去落實ESG的企業，不僅代表具備長期核心競爭力優勢，也能得到資本市場的認同。隨著有越來越多的投資人希望藉由投資良善的企業，進而創造有利環境、社會的正向效應，在更多資金簇擁下，預期致力於實踐ESG企業的股價表現，有機會展現更好的領先優勢。

元大投信說，對於無法費心研究重視ESG準則企業的投資人，可以透過買進ESG相關ETF，一籃子持有重視永續發展的企業，輕鬆、多元化地布局重視長期經營核心價值的公司，不僅符合追求長期投資、累積財富的投資策略，也能為整體社會發展帶來正面影響力，共同迎向更永續的新時代。

為響應ESG永續發展，元大投信於2019年率先推出國內首檔完整結合環境議題、社會責任、公司治理與財務指標篩選的元大台灣ESG永續（00850）ETF。該ETF不僅於國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）的永續投資評級 中，獲得5顆地球的最高評等，其追蹤指數台灣永續指數更在2018年獲得勞動基金運用局採用，成為勞退新制委託投信公司操作的績效指標，為極具代表性的ESG相關指數。統計該ETF掛牌兩年多以來，淨值增加超過70%。

元大投信 ETF

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