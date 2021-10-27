10月消費者信心指數連三降 股市、物價信心跌最大

中央大學台灣經濟研究中心今（27）日發布10月消費者信心指數（CCI）連續三個月下降，調查總指數為74.26點，與上月相較下降0.13點，其中跌幅最大的指標是「投資股市時機」，而下降幅度第二的指標則是「未來半年國內物價水準」。

在消費者信心指數（CCI）調查六項分項指標中，家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久財四項指標上升，物價水準、投資股市時機兩項指標下降。

其中，上升幅度最多的指標是「未來半年國內就業機會」，10月調查結果為66.55點，與上個月調查結果相較上升0.75點。上升幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，10月調查結果為116.8點，較上個月上升0.65點。上升幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，10月調查結果為88.9點，與上個月調查結果相較上升0.3點。至於上升幅度最少的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為87.1點，與上月的調查結果相較上升0.1點。

而下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，10月調查為47.4點，較上個月調查結果下降1.4點。下降幅度第二的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為38.8點，較上個月調查結果下降1.2點。

若從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀指標。

「購買房地產時機」指標部分，10月調查結果為115.95點，與上月的調查結果相較持平。「目前健康狀況」指標部分，10月調查結果為107.2點，較上月的調查結果下降0.2點。「預期健康狀況」指標部分，10月調查結果為90.95點，與上個月的調查結果相較下降0.05點。

2021年10月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2021年10月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2876位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。