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勞工自提退休金好處多 打工族、小資族均可自提

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

勞工退休金由政府統籌進行長期、穩健的投資運用，以提高基金收益，強化勞工退休保障。勞動部今（26）日表示，《勞工退休金條例》明定，雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6％的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，勞工亦可在每月工資6％範圍內自願提繳退休金。

勞動部進一步說明，勞工自願提繳退休金彈性高，勞工可依個人經濟狀況，在每月工資1%到6%範圍內自願提繳退休金，亦可隨時停止自願提繳。勞動部強調，打工族的青少年或者剛入社會的小資族，都可以小額提繳。

此外，自願提繳退休金有幾個好處，包括享有自提金額不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠、請領退休金時，更可享有不低於二年定期存款利率的收益保障，保本保息保證領回。

勞動部提醒，勞工退休金儲蓄計畫，從現在就可以開始。勞工如有自願提繳退休金之意願，可向雇主表示，透過雇主向勞工保險局申報，並可由雇主代為向勞工保險局繳納自提金額，快速又便利。

勞工退休金 勞動部 保險

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