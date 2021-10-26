同步調漲軍公教退休俸？ 蘇貞昌允請人總、考試院考慮

立委關切是否能跟著調整軍公教待遇，同時調整退休軍公教退休俸？行政院長蘇貞昌今（26）日允諾，會拜託人事行政總處以及考試院，考慮分享經濟成長果實，也給予退休軍公教同仁照顧。

在勞工基本工資調升後，蘇揆也已允諾將在明年元旦前，確定軍公教待遇調整，據傳調幅可望逼近4%。國民黨立委葉毓蘭質詢關切，能否隨之一起調整退休軍公教的退休俸。

蘇揆說明，他父親是公務員，母親是教職人員，他自己就是公教子弟，因此非常清楚了解軍公教同仁退休後生活的重要，這次因全體國人同胞共同努力，讓台灣經濟成長達到11年來最好。

蘇揆說，因此，他主張經濟成長果實要全民共享，所以全民發5,000元振興五倍券；其次，這次調整勞工基本工資，調幅是15年來最高，接著軍公教，也應該調整待遇。

蘇揆說，軍公教待遇調整有其制度，會尊重審議委員會的調整，退休軍公教的退休俸，雖然在年金改革有所改革，但其退休生活還是要照顧，大法官會議有解釋，這有年限與條件。

蘇揆說，會拜託人事總處、考試院，考慮分享經濟成長果實，也給予退休軍公教照顧。