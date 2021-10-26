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台電、Enel X、Gogoro三方齊力 實現電網供需平衡

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

Gogoro今（26） 日宣布與台灣電力公司攜手合作，共同開發出「分散式儲能系統回輸電網」技術，未來當電網有需求時，Gogoro Network 電池交換站可隨時接受調度，將站中智慧電池內所儲存的電能回饋至台電電網，成為全球第一個完成「低壓分散式電池交換能源網路雙向饋電技術」驗證的電池交換平台。

義電智慧能源 (Enel X) 同時也與 Gogoro 合作，除了扮演電力資源的聚合角色整合智慧電池交換設備外，更參與台電電力交易平台輔助服務。透過三方的技術合作，達到更有效的能源管理，加速實現電網智慧化，讓 Gogoro Network 智慧電池交換平台在滿足都會零碳移動的需求外，更發揮智慧能源供需平衡的額外效益。

Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森表示，Gogoro Network 兼具大數據、AI 人工智慧、機器學習等先進技術，創建新一代智慧電池交換平台，並營運全世界最穩定、最具規模的電池交換系統。目前 Gogoro Network 所管理的智慧電池，預計至年底前總容量將可達 1.3 GWh，透過與台灣電力公司以及義電智慧能源的共同合作，除了能夠實現電網平衡，更讓智慧電池交換平台成為電網中不可或缺的儲能設施。

台電董事長楊偉甫表示，台電持續努力協助電動車產業發展，Gogoro 為電動機車指標廠商，此次與台電綜合研究所合作研究，除有助台電打造分散式儲能的虛擬電廠，也期盼共創強化電網穩定與創造電力交易新商業模式的多贏未來。

未來依據台電的電網需求，Gogoro Network 電池交換站可以接受即時調度，將站體內智慧電池儲能的電能饋電至台電所需的電網之中，協助台電達成更即時、有效的能源平衡管理。

Gogoro Network 目前管理超過 85萬顆智慧電池，預計在今年底，將於全台佈建超過 10,750 個電池交換機櫃，總電池容量將高達 1.3 GWh，足以提供台北市運行 43 分鐘的電力需求，有朝一日，Gogoro Network 的大型電池交換站點皆有可能肩負儲能饋電的重責大任。

Gogoro 台電

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