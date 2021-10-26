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透過AI技術防範不實訊息 資策會研發享譽國際

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

美國百大科技獎R&D 100 Awards今年邁向第59個年頭，在經濟部技術處科技專案計畫的支持下，資策會數位服務創新研究所(服創所)研發的「AI鑑識技術與台灣不實訊息聯防體系技術」從17個國家、超過千件的參賽作品中脫穎而出，勇奪美國R&D 100全球百大科技研發獎，此技術同時也獲得企業社會責任特殊貢獻獎的肯定，是全台灣唯一獲得雙料肯定的技術，為台灣軟體服務業開啟一個新的里程碑。

被譽為科技界的奧斯卡的R&D 100 Awards，今年不僅沒受到疫情衝擊，還是近年來參賽件數最多的一年，而經濟部技術處從產業需求為出發點，以自身在科技專案多年累積的研發能量，支持資策會資通訊技術研發，今年度不負眾望在軟體與服務類(Software/Services category)項目中獲全球近50位評審的肯定，以「AI鑑識技術與台灣不實訊息聯防體系技術」拿下美國R&D 100全球百大科技研發獎殊榮。

資策會副執行長楊仁達也開心表示，這次代表台灣法人參賽，除了一項得獎、尚有一項獲入圍，獲得科技界最高榮譽的肯定，也代表台灣的研發成果獲國際認可，非常不容易，未來希望持續透過資訊系統及軟體加值服務，協助產業解決難處，加速企業數位轉型的進程。

美國 資策會 軟體

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