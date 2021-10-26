5G智慧杆標準推動聯盟 12月底啟動概念驗證

為掌握全球5G智慧杆龐大商機成立的「5G智慧杆標準推動聯盟」，已制訂完成第一版技術規範。並在臺北市政府的支持下，預計12月底啟動進行概念驗證（POC）。聯盟也將與經濟部標準檢驗局持續討論有關5G智慧杆相關技術規範與產品的檢測認證機制，希冀先接軌國際標準，優先扶持產業擴展國際市場，未來有機會成為國家標準。

5G智慧杆第一版技術規範包含：智慧杆結構系統、產品電力安全系統、5G暨無線通訊模組、資訊互通性暨管理系統、資安、應用發展（智慧交通、照明、安防、環境監測）等項目。並著手在臺北市政府周邊規劃試煉場域，預計將設置5G智慧杆主杆和副杆，透過固網、5G電信公網，進行5G連網、智慧照明、影像交通偵測、充電樁、環境偵測、數位看板等應用驗證。

聯盟標準制定委員會主席和碩公司黃中于技術長表示，產業在訂定標準規格時，兼顧了完備性、包容性、效益性、國際性等基本精神，並在此國際間，藉由高科技展現國力。一波波嶄新科技，如5G毫米波、低軌道衛星、大數據資安、人工智慧、邊緣運算、物聯網及自駕車，各自風起雲湧，引領風騷的同時，我們結合了國內核心戰略產業，成立此聯盟，期盼配合政府推動高科技的政策，提升臺灣與全世界各科技大國，並肩於最新科技的浪頭之上。

聯盟更進一步指出，未來全球各國在建置5G智慧杆時，除智慧杆間必須具備互聯互通性外，還必須考量杆體設備具有各種可能應用需求的擴充性，以及可負荷的建置成本。

目前全球估計約建置有 3.6 億盞路燈，而有聯網的智慧杆約 720 萬盞佔整體的2%。美國研究機構 Navigant 預估 2028 年全球將有超過 9000 萬盞智慧燈杆，產值過 70 億美元，年複合成長率達 28.5%，5G智慧燈杆將成為政府部門的新服務與新收入平台的主要基礎設施。

「5G智慧杆標準推動聯盟」係在經濟部標檢局與技術處、資策會、工研院等單位催生下，由台北市電腦公會邀集和碩、鴻齡、中華電信、耀登、華電聯網、仁寶等43家會員廠商共同籌組。聯盟也是產業界首次自發組隊，群策群力地要讓散落在智慧城市各角落中的智慧應用設備和技術互聯互通，資訊能協同運作。希冀協助政府建構數位國家創新經濟政策，也期許讓臺灣成為全球5G智慧杆的重要供應鏈及產業技術規範的重要推動者之一。

依照我國現有的標準相關法規，此次聯盟完成的第一版技術規範，屬於團體(產業)標準的技術規範草案。未來在經濟部標檢局等單位的輔導協助下，持續修訂及彙整國內外相關標準或技術性法規等資料後，逐步提出2.0及3.0技術規範版本。未來有機會進一步提出國家標準建議書、國家標準草案建議稿，爭取成為國家標準，為國家進行整體5G智慧基礎建設，提供強而有力的支援。