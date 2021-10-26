安克生醫甲狀腺AI智慧醫材 深度學習版獲美FDA上市許可
安克生醫（4188）針對甲狀腺癌研發出非侵入性的甲狀腺超音波AI判讀軟體，其深度學習版進階產品，新增腫瘤AI自動圈選功能，近日獲美FDA 510(K)上市許可，有利輔助醫師判斷甲狀腺癌，目前已推廣至海外20多國，國內也進入20多家大型醫療院所與健診中心，替甲狀腺癌的診療跨出新里程。
甲狀腺癌位列我國十大癌症，更在女性癌症榜上排名第四，國內平均每4人就有1人患有甲狀腺結節；由於國人無症狀甲狀腺結節盛行率高，多數是透過健康檢查發現，醫界建議「早期發現、早期治療」，在有機會安排健康檢查時，加選甲狀腺智能診斷超音波，可關注自身甲狀腺健康。
安克生醫總經理李伊俐表示，該項甲狀腺AI智慧創新醫材，為全球第一個針對甲狀腺、獲美FDA上市許可的智慧醫材軟體，上市後，持續根據使用者回饋來進行軟體升級與介面優化；目前已獲美國、台灣、歐盟、中國上市許可，並推廣至海外20多國及上百間醫院，國內方面，已進入台大、彰基、秀傳、中國附醫等20多家大型醫療院所與健診中心，讓AI無縫接軌到現在的診療流程，達到及早發現、及早治療的效果
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