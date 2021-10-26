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簡立峰：台灣世代軟硬整合 可望掌握電動車新商機

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

Google台灣前董事總經理，現任Appier、iKala董事簡立峰今天參加台灣玉山二十週年慶祝大會暨論壇，探討全球產業趨勢與台灣的機會，簡立峰認為，台灣世代整合，可以掌握電動車產業的機會，讓台灣年輕世代跟第一代企業家結合，台灣可以做AI化的電動車

展望電動車產業發展，台灣可以扮演什麼角色？簡立峰表示，過去15年在Google工作時，也協助自駕車尋找許多不同解決方案，而電動車帶給台灣產業的價值，就是資通訊產業可以進入汽車產業，過去台灣期待汽車產業發展，但沒有成功，現在資通訊進入汽車，出現了成功的契機。

簡立峰表示，但資通訊進入汽車產業，要思考有別於以往的產業特性，首先是汽車產業裡關鍵零組件是少量多樣，而資通訊產業習慣少樣多樣，且電子產品跟汽車生命週期也不同，過去手機使用壽命約兩年到五年，但汽車產業則要拉長到20年到30年。

此外，簡立峰表示，汽車傳統品牌商累積很久的供應鏈，要切入新電動車產業，則要創造新供應鏈，美國網路公司切入汽車產業，更看到的是軟體的機會，Google的Android平台有兩個關鍵定義，一個是開放式系統，一為軟體，台灣已經累積1,000至2,000家硬體產業，而軟體的概念就是定義話語權，把消費者的需求定義好，需要大品牌來定義需求，但過去台灣廠商沒有機會。

進入電動車時代，簡立峰看到台灣新機會，他認為，台灣世代整合，可以掌握電動車時代新機會，讓台灣年輕世代跟第一代企業家結合，軟硬體整合，過去台灣玉山科技協會20年來會員成長快速，上市櫃公司也很多，但年輕人很少，不過近年台灣已經有Gogoro、Appier等三家獨角獸出現，未來還有兩、三隻腳受可望出現。

簡立峰表示，在第一代企業家累積的資通訊產業基礎，加上新創獨角獸的年輕世代結合，台灣最適合做電動的AI化，做半導體產業的AI化，尤其半導體產業是全世界強中之強，而年輕世代則可以把AI跟軟體拉過來，一起掌握電動車的新機會。

電動車 資通訊 軟體

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