蹭熱度要小心！Netflix在台提出「魷魚遊戲」商標申請

全球爆紅的韓國影集「魷魚遊戲」在一個多月的時間內就成為Netflix史上最受歡迎的影集，Netflix目前已在多國積極進行商標佈局，我國也不例外。經濟部智慧局表示，相關商標已於10月中提出申請。

Netflix於9月28日在美國及牙買加等國提出「SQUID GAME」的商標申請，包括電視影集娛樂軟體、影音錄製商品、文具出版品、服飾、公仔玩具、數位娛樂資訊等周邊相關商品及服務；同時也於10月15日在台灣申請「魷魚遊戲」、10月19日申請「SQUID GAME」商標，目前均待審中。

智慧局表示，「魷魚遊戲」創造話題也創造龐大商機，Netflix毫無疑問將會更積極運用並保護「魷魚遊戲」帶來的商業利益。

智慧局指出，根據過往的商標申請觀察，在電影、影集或電玩遊戲知名度大開後，市場很可能會湧現一波攀附的商標申請熱潮，以紅極一時的「哈利波特」、「Harry Potter」為例，他人申請商標經審查被核駁案件數高達30件。智慧局提醒，如果在他人商標成為著名後，要以相同或近似的商標申請註冊，應注意避免涉及攀附或抄襲，而引發商標權爭議的困擾。

另外，貫穿全劇的圓形、三角形、正方形紅衣面具人，也是影集賣點之一。但○Δ□圖形是否適合申請商標？智慧局說明，一般來說，幾何圖形通常較難引起消費者注意，不易取得註冊。通常需要經過一番巧思進行圖樣的設計，或經過申請人廣泛使用，在交易過程中已經可以指示和區別不同的商品或服務來源，才能註冊成商標。

智慧局也呼籲，申請註冊商標，是為使消費者得以區別商品或服務來源，掌握商機並鞏固市場，智慧局並不鼓勵跟風、蹭熱度，畢竟每一個品牌的誕生，都是經營創作者的心血結晶，值得大家尊重與鼓勵。