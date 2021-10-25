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龔明鑫率團訪捷克 雙方簽署5項產研合作MOU

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國發會主委龔明鑫（前排右2）訪歐行25日造訪捷克，並與捷克參院議長韋德齊（前排中）等人合影。圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫（前排右2）訪歐行25日造訪捷克，並與捷克參院議長韋德齊（前排中）等人合影。圖／國發會提供

國發會主委龔明鑫率團訪問東歐三國，25日展開捷克行。龔明鑫表示，蔡總統感謝去年訪台的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）開啟台捷間的「良善的循環」，而現在他要將這樣的善的循環延伸到產業及經貿合作，在供應鏈重組的重要時刻，預計未來台捷雙方的合作將會有更多成果。

龔明鑫率領的跨部會暨產官學研66人訪問團，25日以參加「台捷投資論壇開幕式暨MOU簽署儀式」展開在捷克的緊湊行程。去年韋德齊帶隊來台時雙方所簽署智慧城市、新創、智慧機械等三項MOU，至今一年已有進展，這次擴大合作到網路安全、太空合作、觸媒技術、綠色能源、智慧機械等5項產研合作。

韋德齊於致詞時表示，去年率團到訪台灣，即為雙邊合作奠定良好基礎，並強調台灣與捷克兩個民主國家應擴大交流並互相協助，且參議員對此均相當支持。此外，韋德齊去年訪台時曾說：「最好的語言是行動」，而今日也重申「我的行動是最好的語言」，再次以實際行動展現並強調台捷關係友好。

龔明鑫則指出，台灣跟捷克一樣愛好民主自由，台捷雙邊可以攜手合作，在全球供應鏈重新佈局之時刻，共同在國際上扮演關鍵的力量。他說，「去年參議長訪台引述一句捷克俗諺說，『有心，就能找到路』。現在，合作的路已經找到了，正是我們邁開步伐，共同大步向前的時刻。」

捷台商會為本訪團盛大舉辦台捷投資論壇及投資說明會，力求達到雙方最大商機。奠基於去年韋德齊訪台時，見證的3項台捷產業合作MOU－智慧城市與AIOT、創新創業及智慧機械，以及金融與觀光領域之合作；這次將擴大範圍，在5G、半導體、醫療器材、資安等面向擴展合作。由龔明鑫、科技部長吳政忠及韋德齊共同見證，雙方簽署網路安全、太空合作、觸媒技術、綠色能源、智慧機械等5項產研合作MOU。

此外，龔明鑫在當地時間25日下午也應捷克查理士大學（Charles University）邀請，出席演講「全球供應鏈重組下 台捷的跨時代合作」等，預期可在更多層面進行台捷雙邊交流並獲致成果。

這次由龔明鑫偕同吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華，以及國內跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表所組成的66人訪問團，共同參加台捷投資論壇開幕式暨MOU簽署儀式。會後龔主委率領各部會，與韋德齊、參議員及捷方相關部門進行會談，內容涉及5G、電動車、半導體、生技醫藥等議題合作。同一時間，雙方企業舉辦台捷商機媒合會，預計將超過170場次的面對面洽談。

國發會主委龔明鑫訪歐行25日造訪捷克，並出席「台捷投資論壇開幕式暨MOU簽署儀式」。圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫訪歐行25日造訪捷克，並出席「台捷投資論壇開幕式暨MOU簽署儀式」。圖／國發會提供

智慧機械 捷克 韋德

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