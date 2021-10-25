數位手工具大廠數泓科登錄戰略新板 明年Q2申請轉上櫃

全台首家數位手工具研發製造商數泓科（6855），今（25）日登錄興櫃-戰略新板，數泓科前三季營收較去年同期成長四成，第4季進入出貨旺季，營收獲利成長可期，數泓科已訂明年第2季送件轉上櫃。

數泓科主要業務為數位手工具的研發、製造及銷售，銷售區域主要以歐美地區為主，又以美國市場為大宗。今天以每股79元登錄興櫃-戰略新板；盤終均價收在86.5元。

數泓科去年營收3.26億元，稅後淨利6,551.5萬元，每股稅後純益5.21元；今年前九月營收2.95億元，較去年同期成長四成，每股純益約3.1元。第4季進入出貨旺季，法人估，年每股純益有機會挑戰5.5至6元間。

數泓科成立於2006年6月，是由工研院機械所技術團隊與銳泰等11家手工具業者合資成立的台灣第一家數位手工具專業公司，主要產品包括數位扭力板手、數位螺絲起子、數位扭力、角度接桿及數位角度規等產品。

該公司創立「Eclatorq」、「WIZTANK」、「e-Dynamic」三大品牌，所生產的商品中有7%為自有品牌，93%為ODM代工；產品主要應用領域以汽車及航太產業為主。

研究報告指出，2019年全球非動力手工具市場規模達220億美元，2020至2027的年複合成長率為4.1%，預估2027年市場規模可達304億美元，主要成長動能來自汽車保養及維修部門的手工具需求增加，以及手工具生產技術日益進步。

法人指出，數泓科擁有不同類型的客戶及多樣化產品組合，營運較不受單一產業起伏影響。尤其該公司智能化資料庫大數據已建立14年，後台大數據可提供專業汽車、航太工業維修時，做專業的判斷，享受科技帶來的便利性。

除此之外，數位化產品也逐漸切入醫療產業，該公司數位產品及醫療健康大數據結合AI技術，可拓展全球商機，將骨科手術、植牙手術及居家陪伴與照顧等醫療產業串連，未來極具成長潛力。