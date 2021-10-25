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彭博統計：近周美國固定收益型ETF流入61億美元

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

依據彭博資訊統計，截至22日，過去一周ETF資金淨流量顯示，固定收益型ETF近周獲資金淨流入73.2億美元，其中主要流入美國固定收益型ETF有61億美元，全球及新興市場當地貨幣固定收益型各有1.7億、0.8億美元淨流入，新興市場及歐洲固定收益型ETF則為資金淨流出0.6億及0.03億美元。

另以投資信評類別觀察，投資等級及高收益債ETF近周分別獲資金淨流入37.7億及27億美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，年底前經濟數據可能都將呈現比較多雜音，而不同區域與國家經濟重啟與復甦的步調不一也將持續干擾市場，但即便如此，我們認為未來一年全球經濟仍將以高於長期均值的速度成長，消費者仍有許多因疫情而未被滿足的需求且企業獲利整體而言優於預期，這都將是持續推動經濟成的動力。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，相較於廣泛的新興市場債市，波灣債市投資機會能夠勝出的三個主要原因為，波灣市場為高品質債市、波灣政府正統且友善市場的政策架構帶動產業多元發展和融資需求、及波灣債市有超額報酬機會可尋，隨著越來越多企業參與債券發行，提供長期深耕該地的研究團隊挖掘超額報酬的機會。

彭博 美股 ETF

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