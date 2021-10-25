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營建署：不止鎖定七樓以上 老舊大樓都要強制設管委會
對於傳出「7樓以上大樓擬限期成立管委會」，內政部營建署表示，10月21日經內政部務會報通過的公寓大廈管理條例修正草案，是為強化老舊建物安全維護管理機制，針對1995年6月29日「公寓大廈管理條例」施行前，已取得建造執照、興建完成的老舊公寓大廈，意即，並非鎖定所有七樓以上大樓的設定，老舊複合用途大樓都優先適用，以強化公共安全與居住品質。
營建署指出，已要求地方政府一個月內完成全國老舊複合用途建物盤點造冊，地方主管機關得委託專業機構協助這類建物，限期成立管理組織，至於強制成立管理組織之認定要件，將由中央主管機關另行公告，地方政府必要時也可以視當地實際情形增加認定要件，未來可能會考量急迫性較高的建物優先要求成立。
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