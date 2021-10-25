FED緊縮政策上膛 人民幣走勢猛進

交通銀行台北分行今（25）日發布人民幣周評指出，10月末，人民幣利率受境內稅期及地方債發行繳款因素影響逐步浮現，為維護市場流動性，中國人民銀行公開市場操作提前，於上周三開始增至人民幣1,000億元，並維持逆回購7天期利率2.20%不變，整周合計淨投放資金2,600億。

由於中國大陸出口數據優異，以及美指漲勢暫歇等因素，成為人民幣漲破6.40關卡的重要原因。本周中國大陸國債將正式納入富時羅素指數，加上月底人行短期流動性管控，預期短線人民幣仍具吸引力，走勢維持強勢區間震盪。

10月貸款市場報價利率（LPR）符合預期，連18個月持平於1年期3.85%、5年期以上品種4.65%。人行持續以公開市場操作為「寬信用、穩槓桿」的主要政策工具，在實體經濟需求動能減弱情況下，使用溫和手段，避免利率短期大幅波動，維護市場運行安全。

受益於人行提早部署，短期資金成本略微下行，質押式回購利率大陸銀行間隔夜回購利率（DR001）從2.21%掉到1.67%，DR007報在2.05%，DR014為2.41%。Shibor短天期持續圍繞質押式回購行情，長期限則接近境內存單價格：3個月2.43%到1年2.75%。評估本周地方債發行量為年內之最，人行公開市場操作上可望擴大。

境外人民幣月內緊張氣氛稍緩，CNH拆款隔夜鬆動回落2.00%下方，但跨月1至2周仍僵持於3.25%。雖隔夜流動性偏鬆，但跨月後的資金供給仍有限，市場偏向保守觀望。CNH Hibor跨月期限最低為1個月的3.17%，最高為9個月的3.32%，1年期同9個月報在3.32%；而1周剛跨月的境內外利差高達130點，顯示境外的跨月流動性緊張程度未減。

美國勞動部公布初請失業金人數連三降，續請失業金人數也連四降，均為疫情以來的新低，勞動市場已逐步回歸常態。隨就業數據優異及通膨壓力升溫，收縮貨幣政策在即，下周美國聯邦公開市場委員會（FOMC）釋出的緊縮力道與訊號，將提供市場重要明確的引導方向。美元指數亦在創年內高點後回檔93.5頸線位置，等待FOMC結果。

CFETS人民幣匯率指數100.33持續創高，經歷5年多築底，已重回2016年初的100關卡。在岸人民幣（USDCNY）官方中間價收在6.4032元，強漲268點；收盤價6.3903元兌一美元，收破6.40。而離岸人民幣（USDCNH）亦在美指回檔下走揚，成功突破布林通道下緣阻力，漲勢最低來到6.3674後收斂，全周收在6.3819，升值0.77%，距離今年6月最高6.3509尚有165點的空間。