益得看準學名藥 搶攻沙丁胺醇定量吸入劑市場

台灣老牌吸入器學名藥廠商益得生技積極搶進沙丁胺醇定量吸入劑（MDI）此一市場。新冠肺炎疫情帶動沙丁胺醇定量吸入劑（MDI）市場成長，不僅原廠藥銷售額強勁成長，投入市場才一年多的學名藥也銷售強勁。兩個印度藥廠在2020年4月與9月推出的MDI吸入器學名藥，不到一年時間，兩個藥品的銷售總額即創下新台幣44億元的佳績。

益得生技表示，儘管美國新冠肺炎接種率已經高7成以上，然而其新冠肺炎疫情仍然告急，重症與死亡病患仍然屢創新高，導致可緩解呼吸窘迫的MDI吸入器需求不斷增加，但由於原廠產能趕不上，加上缺乏學名藥，其供給仍嚴重短缺。

美國用藥安全協會（Institute for Safe Medication Practices）最近甚至提出建議措施，希望病患在醫院內或出院後，循環使用消毒過後的個人專屬的吸入器與藥瓶填充罐，以確保沙丁胺醇MDI的充分供給。

而從未核發沙丁胺醇MDI吸入器學名藥藥證的美國食品藥物管理局（FDA），u也終於在2020年核准了2個MDI吸入劑學名藥投入市場，以解燃眉之急。率先在四月，核准印度西普拉藥廠（Cipla）所生產的美國默沙東（MSD）藥廠的Poventil學名藥。隨後，在九月份，又核准了同樣是印度的羅蘋（Lupin）藥廠所研發Teva 藥廠的Proair學名藥。推出後，果然創下銷售佳績。

Cipla的學名藥去(2020)年取證後，就賣出300萬盒，銷售總額達7,500萬美元（約新台幣21億元）。今(2021)年，美國新冠肺炎染疫人數未見減緩，第一季Cipla學名藥就賣了200萬盒，營業額高達4,400萬美元（約新台幣12.3億元），成長強勁。

至於Lupin在去年九月推出的學名藥，也在短短四個月就賣了100萬盒左右，2020年第四季銷售額就達到3,200萬美元（約新台幣9億元），在2021年第一季也賣了55萬盒，銷售額高達1,800萬美元（約新台幣5億多元）。也就是說，推出一年多，上述兩個MDI呼吸器學名藥的銷售總額，即高達47多億元新台幣。顯示美國的市場需求龐大。