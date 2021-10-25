竹科管理局：銅鑼園區嚴格管控污染總量

苗栗縣銅鑼及西湖鄉親今（25）日於銅鑼科學園區第五次環境影響差異分析報告專案小組第3次初審會議，質疑銅鑼科學園區排放氫氟酸恐影響西湖溪下游農田，竹科管理局回應澄清指出，已嚴格管控銅鑼科學園區污染總量，務期在對環境衝擊最小下，與地方共生共榮。

竹科管理局表示，銅鑼科學園區於2001年通過環評，環評報告書中酸性氣體排放量是以1998年各產業面積排放係數進行推估，因距今達23年，排放係數已不符現況，故進一步檢討分析，配合半導體產業發展需要，參考新竹科學園區內相似規模及製程排放資料進行調整，並提出環境差異分析報告。

竹科管理局說明，針對變更後的氫氟酸排放量模擬周界敏感點的合成濃度，濃度值為0.20~0.48 μg／m3，遠低於固定污染源周界標準（52μg／m3），針對民眾關心對農作物造成影響，且參考「花壇地區氟化物空氣污染之研究（康耿章，1994）」，依農作物危害臨界劑量與農產品食用安全限量，合成濃度亦低於該研究建議之農業環境空氣中之氫氟酸限值0.5 μg／m3（短期葉菜類）至2.0 μg／m3（長期作物）。

竹科管理局表示，針對空氣污染物排放均有嚴格的總量管控機制、許可審查及管理，每年均會盤點園區廠商核配總量，確保園區整體在環評要求總量下運作，且針對廠商申請的排放量進行審慎評估，依技術資料或其他廠相同製程研判產出污染物種類及排放量合理性。未來環差通過後，將要求新進駐半導體廠商的廢氣滯留處理時間參數等設計值需優於法規要求，最佳化防制設施操作，以增加污染物去除率。

本次環評變更，針對氫氟酸係為增加氣體的排放量，並未調整增加廢水中氟離子濃度，銅鑼園區廠商產生的氫氟酸廢液，主要係委託區外合格清除處理機構處理，剩餘低濃度清洗廢液，由廠商廢水處理設施處理至符合污水下水道可容納排入水質標準後，經竹科管理局污水處理廠統一處理至符合放流水及環評標準才排入西湖溪。由於銅鑼園區污水處理廠放流口承受水體為西湖溪，考量下游尚有農田水利會灌溉取水渠道取水口，為不影響水體灌溉用途及農作物生長，故環評要求導電度須符合灌溉用水水質標準（750μmho／㎝）。

竹科管理局已定期及不定期派員巡查園區廠商排水設施，並至園區廠商採樣井採樣檢驗水質，以查核是否符合容許標準。另銅鑼園區污水處理廠放流口已設置廢（污）水自動監測設施，與苗栗縣環保局進行連線遠端監控，並公開於環保署「重大點源放流水自動連續監測資訊公開查詢系統」。且環保署及苗栗縣環保局均會定期與不定期加強園區空氣及水污染稽查作業，以落實監督機制。

竹科管理局指出，刻正辦理「銅鑼園區污水處理廠第2期工程－導電度處理設施功能提昇」統包工程，以處理高導電度廢水，俟第2期工程完工後，該設施除一般化學處理單元外，另有薄膜生物反應器、樹脂軟化及RO系統等高級處理設施，處理後之放流水水質將再提升。至於民眾期待污水處理廠放流口向下游延伸至出海口一事，該局已啟動銅鑼園區放流專管排放口向下游延伸的可行性評估，將於2022年6月底前完成評估。

竹科管理局表示，銅鑼園區已依環評承諾進行環境監測計畫，委託環保署認證檢驗機構進行環境檢測，其成果均公開於「新竹科學園區環境品質監測成果資訊網」，可提供一般民眾、園區進駐廠商或鄰近工業區掌握鄰近環境現況，該局將持續以最嚴謹態度督促園區廠商，同時積極優化園區內環境污染防制措施，積極於環境最小衝擊下發展，與地方共生共榮。