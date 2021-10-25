9月疫情緩餐飲業未翻紅 兩因素影響10月營業額

9月持續二級警戒狀態，不過內需零售業、餐飲業已經放疫措施鬆綁、疫情緩和而比上月表現更佳，零售業營業額結束三級警戒帶來的連三黑、轉為正成長。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，餐飲業由於五倍券、內用鬆綁兩大因素，在10月也有機會轉正，不過去年10月基期較高，因此預期高標為年減1.5%。

經濟部統計，9月餐飲業營業額573億元，年減11.2%，零售業營業額為3254億元，年增1.3%，批發業營業額為1兆747億元，再創歷年單月新高，年增11.5%。黃偉傑上月指出，民眾有可能為了等10月用五倍券消費，因此9月就「先忍下來」，觀望10月商家推出配合五倍券的優惠活動，造成消費遞延；他今日表示，部分廠商回應確實有遞延的狀況，不過即使如此，營業額還是呈現年增。

黃偉傑舉例，如超市、量販店、布疋及服飾品等廠商營業額呈現月減，除了季節因素之外，就因為有配合10月五倍券促銷活動，所以發生消費遞延，但他也強調「這很難分清楚」，因為8月份太多季節因素如父親節、七夕等。百貨業9月營業額仍是雙位數負成長，也有為了配合五倍券，而延後週年慶的因素。另外，汽機車廠商則表示，之前因為疫情因素業績大跌，買氣反而集中在9月。

展望未來，即使已有五倍券加持，統計處仍預估餐飲業10月年減4.5%至1.5%。黃偉傑表示，由於兩大有利因素，餐飲業10月還是有機會轉正，一是五倍券實施，二是影響最大的、也就是內用不需要隔板、間隔距離，將會增加消費量；但是統計處不先預估會翻紅的原因是，去年10月份有中秋連假與雙十連假，基期較高，且今年還是二級警戒狀態，民眾仍有心理因素存在，且邊境管制措施也比去年嚴格。

黃偉傑指出，五倍券是10月開始使用，初期效應還在觀察，不確定效能主要會出現在餐飲業或零售業。統計處預估零售業營業額10月年增1％到4%，批發業預估年增17到20%。