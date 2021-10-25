快訊

陳時中認了「高端庫存可能打不完」 後續規劃曝光

徘徊多日得知城中城老友死訊 6旬婦嘆「不用再受苦了」

攬才專法翻修今起正式上路 修法重點有四項

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

為加強延攬及僱用外國專業人才，於2018年2月8日實施的「外國專業人才延攬及僱用法」，於今年度已完成全面翻修，進一步放寬工作、居留、依親等相關規定，並提供更優惠的社會保障及租稅優惠措施，並已將相關子法完成，由行政院核定自今（25）日正式施行。

為擴大吸引5+2及六大核心戰略產業之國際高階人才，國發會自去年起協同相關部會積極研擬外國人才專法修正案，提供更具吸引力的工作及居留規定，並優化租稅及社會保障等相關權益。

修正重點包括：「增加外國特定專業人才認定之彈性」，外國人才專法增訂由主管機關國發會會商相關中央目的事業主管機關認定之機制，以網羅全球之新型態產業及跨領域優秀人才。

其二，則是「爭取優秀外國大學畢業生來台工作」，放寬教育部公告世界頂尖大學的畢業生在我國從事專門性或技術性工作無須具備二年工作經驗。

第三是「鬆綁外籍人士申請永居之規定」，將外國特定專業人才申請永久居留之在台連續居留期間由五年縮短為三年，且取得我國博士學位者，得再折抵一年。另外國專業人才申請永久居留，在台連續居留期間維持五年，但取得我國碩、博士學位者，則得分別折抵一、二年。

第四則是「優化租稅優惠及社會保障措施」，將外國特定專業人才租稅優惠適用年限由三年延長為五年；免除屬雇主或自營業主身分之外國特定專業及外國高級專業人才，其本人及依親親屬之健保納保六個月等待期。

國發會 教育部 健保

延伸閱讀

國發會：新版外國人才專法今天上路

盼了10年終美夢成真 國發會通過彰化鐵路高架化案

男籃洋將歸化卡關 萬美玲提案修法降門檻

相關新聞

連20紅！9月工業生產指數138.97「創新高」

經濟部統計處今（25）日公布9月工業生產指數及製造業生產指數。9月工業生產指數為138.97，年增12.2%；9月製造業...

美討半導體廠資料 王美花：廠商應該都會填答

美國商務部要求各國半導體業者提交資料大限將於11月8日，商務部日前受訪也說，將視各公司回復狀況決定是否改為「強制執行」，...

通膨來襲？主計長：物價有上漲壓力

近來油價飆漲，是否引發國內通貨膨脹引發關注。主計長朱澤民今天表示，目前物價上漲有壓力，但從未說過會有通膨，今年消費者物價...

9月批發業營收額1兆747億元 再刷新高

經濟部統計處今（25）日公布9月批發業、零售業及餐飲業營收表現。9月批發業達1兆747億元，創歷年單月新高，年增11.5...

林伯豐認同以科學依據開放福島食品 但難入CPTPP

台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），後續進展舉國關注，不過工商協進會理事長林伯豐今天直言加入CPTP...

延攬國際優秀人才 國發會：新版外國人才專法今上路

行政院今天核定「外國專業人才延攬及僱用法」（外國人才專法）正式施行，國發會表示，外國人才專法可望奠定更完善的攬才法規架構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。