攬才專法翻修今起正式上路 修法重點有四項

為加強延攬及僱用外國專業人才，於2018年2月8日實施的「外國專業人才延攬及僱用法」，於今年度已完成全面翻修，進一步放寬工作、居留、依親等相關規定，並提供更優惠的社會保障及租稅優惠措施，並已將相關子法完成，由行政院核定自今（25）日正式施行。

為擴大吸引5+2及六大核心戰略產業之國際高階人才，國發會自去年起協同相關部會積極研擬外國人才專法修正案，提供更具吸引力的工作及居留規定，並優化租稅及社會保障等相關權益。

修正重點包括：「增加外國特定專業人才認定之彈性」，外國人才專法增訂由主管機關國發會會商相關中央目的事業主管機關認定之機制，以網羅全球之新型態產業及跨領域優秀人才。

其二，則是「爭取優秀外國大學畢業生來台工作」，放寬教育部公告世界頂尖大學的畢業生在我國從事專門性或技術性工作無須具備二年工作經驗。

第三是「鬆綁外籍人士申請永居之規定」，將外國特定專業人才申請永久居留之在台連續居留期間由五年縮短為三年，且取得我國博士學位者，得再折抵一年。另外國專業人才申請永久居留，在台連續居留期間維持五年，但取得我國碩、博士學位者，則得分別折抵一、二年。

第四則是「優化租稅優惠及社會保障措施」，將外國特定專業人才租稅優惠適用年限由三年延長為五年；免除屬雇主或自營業主身分之外國特定專業及外國高級專業人才，其本人及依親親屬之健保納保六個月等待期。