中國Q3 GDP跌破五！中美「科技戰」陰霾恐衝擊台廠？

中國大陸官方於10月18日公布2021年第三季度GDP，「跌破五」數據令人失望。究竟衝擊中國經濟的變數還有哪些？美國拜登政府對中交涉，從貿易戰轉攻科技戰，台廠能避免波及嗎？

根據中國統計局發布的資料，最新的第三季GDP增長4.9％，略低於市場預期的5％左右，增速亦低於第二季的7.9％，是連續兩個季度減慢。

檢視組成GDP的「三駕馬車」中，貿易淨出口對經濟增長的貢獻率為21.7％，雖然遠遠超過其他國家的表現，但低於市場預期。

消費對經濟增長貢獻率為78.8％，拉動GDP增長3.8個百分點，以全球第二大消費市場的胃納量而言，差強人意，仍屬疲弱。

投資需求的表現最不濟，Q3資本形成總額對經濟增長的貢獻率，竟為-0.6％。先前，市調機構便看差中國大陸製造業景氣，果然，9月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.6，跌破了代表景氣榮枯線的50下方，為2020年2月新冠疫情爆發後的新低。

美國塞港風暴未停，衝擊中國經濟

展望2021年第四季，中國大陸經濟仍有下行的風險。

資策會資深產業顧問兼資深研究總監陳子昂分析，淨出口是往後最有機會拉升第四季GDP的部位，因為疫情若逐漸趨緩，全球消費需求有望上升。

「現在最大的變數，反而是美國的港口塞港情況加劇，」陳子昂說。

眼下美國的港口變得十分擁堵，貨物堆積，看起來暫時的塞港亂象，迄今根本沒有任何疏通的跡象，很可能導致中國出口的貨物無法交貨。

貿易戰狂打，美國反而加深依賴中國

耐人尋味的是，美國對中國的貿易逆差處於「擴大中」的狀態，中美貿易戰打了三年，美國反而加深了對中國的經貿依賴。

引用路透社根據相關數據的計算，2020年全年陸對美貿易順差擴大7.1％，相較2017年增長14.9％。2021年9月單月中國對美國貿易順差420億美元，前三季度累計順差2799.6億美元，再創新高。

貿易戰對美國而言，收效甚微，這也是為何美國貿易代表戴琪，與中國國務院副總理劉鶴二度會談，審視美中貿易協議執行狀況時，釋放出「維持現狀」的信號。

「美方不考慮啟動第二階段的貿易談判，意思就是說不會再擴大課徵貿易關稅的品項，」陳子昂剖析道。

中美科技戰將升級

中美對峙的局勢，難道就此消解？按照美國對中國的敵意態度判斷，爭端暫且不會停止，反而是以另一種形式再起，那就是科技戰愈演愈烈。

陳子昂比喻，前美國總統川普發動的貿易戰，打了這麼多年，彷彿武俠小說中的七傷拳，既傷人也傷己。新總統拜登上台後發覺這種戰略上的誤區，於是改打科技戰，而不是貿易戰。

具體實例，是被美國商務部列入美國《出口管制條例》實體清單制裁的中國大陸企業與機構，川普任期增列了八次的實體清單，拜登在科技戰上「川規拜隨」，在2021年4月把天津飛騰等七家中國企業與機構，列入實體清單之中。

天津飛騰一上「黑名單」，台股中的世芯-KY立即受到衝擊，因為天津飛騰是世芯-KY的客戶，當日股價開盤即重挫跌停，並有超過1.5萬張委賣單排隊等候出場，和當年華為被列入實體清單後，不少華為概念股應聲下跌的情節，如出一轍。

中美科技戰，同樣波及台廠

6月之際，由於人權問題，美國再度針對新疆的太陽能單晶矽與多晶矽公司進行管制，將五家中國企業列入「出口管制實體清單」，對象包括合盛矽業、新疆協鑫新能源材料、新疆大全新能源、新疆東方希望有色金屬及新疆生產建設兵團 ，若這些廠商要出售商品到美國，得先獲得美國批准。

單晶矽與多晶矽是太陽能電池的重要原料，新疆產能占全球50％，市場上以物美價廉著稱。

當這些原料製造商受到美國制裁，也立即影響到世界第二大太陽能電池製造基地的台灣，原料斷供，太陽能產業被迫向價格較高的產地購買，可以預見擠壓毛利的狀況。

美國發起科技戰的「狙擊」，將持續圍堵中國大陸的科技進步，槍槍非死即傷，破壞力不亞於貿易戰。

科技戰儼然已是拜登政府與中國大陸博弈的主軸，與中國大陸製造業關係緊密的台廠，準備好了嗎？

（作者／邱莉燕 本文出自2021.10.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）