蔡英文總統的一句話，讓產業界都炸鍋了！

金秋10月，神清氣爽，正是豐收好季節，產業界也忙得不亦樂乎，未料，總統蔡英文的一句話，卻讓製造業的群組頓時炸了鍋！很多廠商開始收到公會的通知，要研討各種「減碳」措施，希望2050年達到「淨零排放」的目標。

相信，多數人都聽過《巴黎協定》，這是195個聯合國成員國於2015年12月用來取代京都議定書，所通過的氣候協議，期望大家能共同遏阻全球暖化的趨勢。各國也據此自訂減碳方案，當時的總統馬英九政府評估台灣的能源現狀後，喊出「2050年減碳50％」的口號。

但，從2016年政黨輪替後，新政府再也無人提起這個目標了。

就在今年的4月22日（世界地球日），蔡英文總統參加美國在台協會舉辦的創新論壇時，首次對外表示，「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標。」

當時的與會貴賓都以為自己聽錯了，因為蔡政府執政五年多來，從未承諾過任何「減碳」目標，台灣怎麼一下子就要與國際接軌了？而且，不是舊政府制訂的「2050年減碳50％」目標，而是「2050淨零排放」目標。

多數人聽完這席話，心想會不會只是「世界地球日」的應景談話？

蔡總統一聲令下，各部門如火如荼展開「淨零」行動

豈知，雙十節時，蔡英文又在國慶談話中表示，「我們已經和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，必須和各界一起規劃路徑圖，把握相應趨勢、及早評估風險，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系。這不僅攸關競爭力，也關係環境永續。」

10月13日，立法院經濟委員會隨即召開會議，邀請經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫、環保署長張子敬就「如何協助中小企業永續轉型」進行報告，朝野立委也紛紛提出質詢。

關注焦點在於，歐盟今年7月公布「碳邊境調整機制」，要針對未遵守規定的進口產品徵稅，預計從2023年開始試行，2026年全面生效，政府該如何協助企業及早因應各國推出的各項環境政策及減碳機制？

張子敬指出，環保署2023年會訂出每公噸收取碳費的金額，同年即開始課徵碳費。規劃先針對溫室氣體排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e, carbon dioxide equivalent）以上的「排碳大戶」收取碳費，主要以電力、水泥、鋼鐵、光電半導體等耗能產業為主。

但，王美花卻坦言，2050年要達到淨零碳排確實「很難」，對很多國家來說都是困難的目標，政府會從排碳大戶作課徵，但中小企業也必須做綠色轉型，經濟部有義務協助中小企業因應，將推動大型企業協同供應鏈，以大帶小進行減量，協助低碳轉型。

國發會則是啟動中小企業盤點指引，龔明鑫說，等示範案例出來後，擴散出去就會很快。

蔡總統一聲令下，各部門如火如荼展開行動，各產業公會、協會也陸續收到政府的公文，希望找出示範廠商試行，以期達到減碳目標。

穩定的能源政策是「零排放」的重中之重

台灣電路板協會（TPCA）動作最快，已發文業者，並協同工研院電光系統所一起拜會廠商，以了解PCB業者對於淨零碳排的看法，以及需要什麼樣的協助。

一家中型電路板（PCB）廠表示，台電一度電2.5元，綠電約5至6塊錢，初估全部使用綠電，一年成本將增加3000萬元，「我原想如果增加個幾百萬沒關係，豈知一算下來是幾千萬，等於吃掉一半的EPS（稅後純益），就算利基型商品毛利約三成，也承受不起，」部門主管說，目前外銷訂單不多，會再評估看看。

連自行車零組件業者都感受到壓力。彥豪已被歐洲客戶當成供應鏈的示範廠之一，希望彥豪能逐年減碳，預估2030年達到百分百綠電目標，明年元旦開始購入綠電，預估恐新增4、5000萬的用電成本，也是不得不做，「這已是世界潮流，否則以後很難拿到國際訂單。」總經理陳永煌說。

其實，並非業者不想「減碳」，多數大廠已啟動潔淨計畫，而是台灣的能源配置，想要達標是難上加難。

台灣電路板協會理事長李長明彙整會員廠商的意見。他坦言，首要課題，穩定的能源政策是重中之重，政府應讓國人放心，何時有足夠的「潔淨能源」可以使用。由於政府已規劃2025年核電廠全部除役，業界希望能有明確且穩定的替代電力方案之後，再讓核電廠除役較為妥適。

「雖說PCB是電子工業之母，電卻是所有工業之母，」李長明再次強調，發電業又是最大的排碳大戶，如果政府無法從能源著手，建議政府一定要修改電力結構、除役時間也要慢一點，否則，產業很難生存。

台灣全年所發的再生能源，僅夠台積電一家使用

其實，五年前匆促上路的新能源政策，制訂出2025年燃氣五成、燃煤三成、再生能源二成的電力配置，核電廠（零碳排電力）將走入歷史後，潔淨能源將更為吃緊，僅能依靠光電、風電及少數水力發電，這些靠天（太陽、東北季風）的綠電來源更為不穩定。

尤其，大廠已宣示要達標，例如台積電去年成為第一家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，承諾2050年前全球營運百分百使用再生能源、讓用電間接排放的二氧化碳歸零，以降低環境衝擊。去年，更大手筆花1490億元，簽下沃旭第二期的離岸發電20年。

根據台積電「2019年社會責任報告」資料顯示全球用電量為143.27億度（絕大多數工廠在台灣），約台灣總電量的5％左右。台灣去年再生能源發電量151億1981萬1000度，綠電確實僅夠台積電一家使用而已。

截至目前為止，能源局已發出78萬張綠電憑證，預估明年第一季有望突破100萬張，交易可望超過10億度。據悉，市面上99％均被台積電收購，顯見半導體對綠電需求龐大，也讓其他產業更難買到憑證。

棘手的是，台灣不僅綠電不足，連「碳權交易」都是空中樓閣。台積電也急著問政府：到底「碳權交易」機制何時才會出爐？現況是，廠商搶不到綠電，連想買「碳權」都不可得。

李長明指出，廠商一定會竭盡所能，改善製程及各種廠務設施，包括改良現有設備以降低碳排，甚至引進新設備時，也會與設備廠商合作研發出低碳或無碳排的設備，透過各種智慧的監控系統以減少用電。

聯齊科技事業發展經理楊清晏建議，廠商必須透過能源管理，才有辦法節能、降低綠電的使用成本。

不過，即便如此，產業還是很難達到「2050淨零排放」目標。「RE100僅希望會員百分百使用綠電，並未要求一定要淨零，淨零碳排是非常嚴峻的考驗，」楊清晏說出了廠商的心聲。

廠商做好因應措施，消費者要有「萬物齊漲」心理準備

一位電子業的總經理說，不敢想像，也還沒有去細算過，假設整個集團旗下的工廠都用綠電或是買碳權，會增加多少費用，「少說都要三倍以上吧！」

根據，全球國際能源總署（IEA）7月出版的「2050淨零排放──全球能源界之減碳途徑」報告指出，截至今年4月底為止，除歐盟外，全球200多個國家中，目前有44國承諾2050年淨零排放，僅10國將承諾入法（具法律約束力）。

台灣在連「減碳路徑圖」都沒有的情況下，蔡政府就貿然承諾「2050淨零排放」，也難怪雙十節過後，各個產業界會怨聲四起了。

這次，環保署速度之快，更令人吃驚，隨即趕在10月21日預告修正草案，將「溫室氣體減量及管理法」更名「氣候變遷因應法」，並納入2050淨零碳排目標。一旦立法院通過，台灣將成為全世界第11個承諾入法的國家。

減碳以共同遏阻全球暖化，已是全人類的共識，但政策要務實且能執行，不能只是喊口號，台灣在脆弱的能源政策底下，最終，產業買不到綠電，僅能被政府課碳稅，或是以買碳權的方式因應，各行各業一定會反映成本，最終將轉嫁至消費者身上。

所以，蔡英文總統的一句話，除了廠商要做好各種因應措施，民眾也要有「萬物齊漲」的心理準備了。

（作者／彭杏珠 本文出自2021.10.21《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）