美討半導體廠資料態度轉硬？王美花：我們還不曉得

美國商務部要求各國半導體業者提交資料大限將於11月8日，商務部日前受訪也說，將視各公司回復狀況決定是否改為「強制執行」，與之前台灣政府對外保證的廠商「自願填寫」有出入。對於強制措施是甚麼，經濟部長王美花表示，須等到廠商送資料給美方才知道，「我們還不曉得。」

王美花受訪表示，目前半導體廠商都還在整理資料，廠商會考量填寫是否有涉及到商業機密，而因為美國是台灣重要夥伴，因此應該都會就可以填寫的部分填報。

對於商務部似乎有準備來硬的，王美花說，需要等到廠商送相關資料給美方才能做判斷，對於美國未來商務部做法，台灣政府還不曉得。

路透社22日引述美國商務部發言人稱：「包括英特爾、通用汽車（General Motors）、英飛淩和SK海力士（SK Hynix Semiconductor Inc.）在內的公司已表示，他們計劃非常樂意地提供其數據。我們非常感謝他們的努力，並鼓勵其他公司也跟風效仿」。

南韓貿易部對美國商務部這項請求表示關切。該部本月6日在一份聲明中說：「所要求數據的範圍很廣，包括一些營運機密，韓國對此甚為關切。」不過貿易部長文勝煜周四對南韓國會一個委員會說，一些南韓公司正準備在不違反保密條款或南韓國內法律的情況下，審視並提交給美國可以提供的數據。