集邦：2020年全球前十大SSD模組廠出貨量年減15%

根據TrendForce研究，由於新冠疫情造成生產供應及物流延遲，尤其在2020年第二季起，全球普遍採取封閉管理措施加以因應，導致訂單量急速衰退。因此，2020年全球通路SSD出貨量較2019年衰退15%，達1.15億台。以出貨市占排名來看，前三大品牌仍是金士頓、威剛（3260）及金泰克。

全球SSD模組廠排名，依據過往以各模組廠「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎，NAND Flash原廠並沒有包含在內。以三星為首的NAND Flash原廠SSD出貨占整體通路市場約35%，而模組廠出貨約占65%；而該65%當中，前十大模組廠出貨量約占整體通路市場71%，顯示大者恆大的趨勢仍持續。

金士頓在疫情下更顯示其全球布局的優勢，2020年市占率逆勢上漲1%，穩居全球第一。同時，為避免晶圓產能吃緊而導致SSD生產受限，維持多元化的SSD主控方案選擇，在SSD主控IC商供應無虞之下，金士頓市占率未來仍有機會再提升；威剛主要產品研發與生產重心早已轉向SSD，尤其在高階產品推出時程幾乎是業界領先，同時受惠疫情推升高階遊戲產品需求，市占率也同步上揚，位居全球第二。

排名第三的金泰克其策略轉向獲利較優的中、高階產品，加上海外通路及電商順利擴展，市占率持續攀升，穩居中國大陸第一的位置。在中國國產化政策指引下，加上持續深耕三、四線城市需求，市占率仍有機會持續成長。朗科（Netec）除了中國大陸及海外市場通路銷售體系完整，加上長期布局電商通路，在疫情推升電商訂單快速增長下，排名也躍升至第四。雷克沙則憑藉先前完整全球通路，加上工廠生產及售後服務體系的逐漸完善，市占率也小幅上揚。

台電（Teclast）則是受惠自有品牌筆電及顯示器訂單因疫情推升，同步帶動品牌SSD出貨增長，市占也隨之提升；至於七彩虹（Colorful）、影馳（Galaxy）由於同樣以電競客戶為主要銷售市場，遊戲主機及高階筆電需求成長也提升兩家業者的市場能見度；至於聯想（Lenovo），反而受到其競爭品牌加大力道擴張海外市場經營，導致出貨量略為下滑，本次排名也較2019年衰退。由此看出，中國市場品牌競爭仍屬劇烈，市占排名未來仍可能變動。

值得注意的是，TrendForce觀察到高階市場也有更多品牌的加入經營，其中Gigabyte便是近幾年的佼佼者，該公司在主機板與graphics Card皆具高度品牌知名度之下，SSD產品2020年出貨増長成超過三成，雖然目前Gigabyte尚未進前十名，但在全球布局完整、SSD產品知名度逐步提升，有機會在未來幾年進入前十排行榜。