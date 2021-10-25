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通膨來襲？主計長：物價有上漲壓力

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
立委曾銘宗（左）今天上午針對通膨等相關議題質詢主計長朱澤民。圖／截自立法院轉播系統
立委曾銘宗（左）今天上午針對通膨等相關議題質詢主計長朱澤民。圖／截自立法院轉播系統

近來油價飆漲，是否引發國內通貨膨脹引發關注。主計長朱澤民今天表示，目前物價上漲有壓力，但從未說過會有通膨，今年消費者物價指數（CPI）年增率破二的機率不高。至於今年經濟成長率能否超過6%，儘管投資出口不錯，但消費和預期有差距，因此能否破六要看第四季的消費狀況而定。

立法院財政委員會今天審查主計總處、審計部等相關單位明年度預算，立委關切今年的通膨狀況、經濟成長率等議題。立委林德福質詢指出，中央銀行在臉書提到，一般性物價（如 CPI）具普遍、持續與顯著上漲等特點，才稱為有通膨的現象，如果只有部分商品價格短暫上漲，並不是所謂的通膨。

朱澤民說，主計總處的看法和央行一樣，8月預測物價上漲率為1.74%，從未說過會有通膨現象。但林德福質疑，如果沒有通膨，行政院物價小組為何要去查價？朱澤民說，物價有上漲壓力，但並非通膨，因為成本上升，政院要注意對物價的影響以及是否會發生通膨。

立委質疑朱澤民的說法和民眾感受不同，朱澤民回應，民眾感受的是購買頻率較高的商品，因此感覺比較深刻，例如青菜、外食費用等的確有上漲，因此公平會會注意聯合壟斷、法務部會注意是否囤積居奇，可望產生一定效果。事實上，民國105年的物價指數訂為100，今年的指數為102，上漲率只有2%。

立委曾銘宗追問今年CPI是否可能破二？朱澤民說，目前趨勢來看沒有破二的問題，因為第三季CPI年增率平均為1.74%，如果要破二，第四季要超過2.8%， 因此機率不高。他強調，物價上漲目前有壓力，但距離嚴重還有一段距離，因為主計總處9月調查368項產品的物價狀況，其中202項上漲，其他100多項下跌或持平。至於民間是否有哄抬物價情況，政院物價小組、公平會和法務部目前並未發現。

立委賴士葆和曾銘宗則關切今年GDP成長率是否可能破六？朱澤民指出，根據8月的預測值是5.88%，至於上調機率各半，因為儘管投資出口不錯，但消費和預期有差距，只能說有機會但不一定，要看第四季的消費狀況，11月份國民所得評審委員會會公布最新預測。

消費者物價指數 通膨 朱澤民

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