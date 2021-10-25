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住宿餐飲無薪假還在增加 現有28,722人實施無薪假

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部今（25）日上午發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，住宿餐飲業通報實施無薪假人數增加555人，但支援服務業（含旅行社）則暫時減少實施逾千人。 聯合報系資料照
勞動部今（25）日上午發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，住宿餐飲業通報實施無薪假人數增加555人，但支援服務業（含旅行社）則暫時減少實施逾千人。 聯合報系資料照

勞動部今（25）日上午發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，住宿餐飲業通報實施無薪假人數增加555人，但支援服務業（含旅行社）則暫時減少實施逾千人。

勞動部今日指出，目前有3,135家、28,722人實施無薪假，較上周增加88家、22人。惟要注意的是，儘管疫情趨緩，防疫措施解封，但住宿餐飲、運輸倉儲業無薪假人數仍呈增加。

統計顯示，目前住宿餐飲業實施無薪假有484家、9,454人，一周內增加27家、555人。運輸倉儲業現有2,506人實施無薪假，一周內增加245人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，主要是婚宴廣場通報實施無薪假，儘管防疫措施已解封，但結婚仍需要籌劃、訂宴，會有時間上落差，預期要等到年底，婚宴才會回溫。他表示，有一家婚宴業者通報實施無薪假人數達上百人，其他家約數十人。

他並指出，還有火鍋燒烤餐廳，假日雖有人潮回流，但平日難內用，且此季節非寒暑假、亦無連假，因此仍實施無薪假。惟實施天數由過去每周三、四天，調整成一、二天。

黃維琛表示，另有數家遊覽車業者通報實施無薪假，儘管國旅有回溫，但遊覽車主要還是看畢旅及校外教學，這也需要時間規畫，會出現時間落差。

此外，目前支援服務業（含旅行社）有1,300家、8,315人實施無薪假，一周內減少8家、1,013人。黃維琛說，其中有數家大型旅行社，經詢問，主要是前一期無薪假實施到期，目前先行觀望，並要再與勞工協商新一期無薪假。

黃維琛表示，雖然國旅回溫，但國際邊境管制仍持續，對旅行社營運衝擊仍大，預期還會持續實施無薪假，但實施天數會有所調整。

無薪假 餐飲業

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