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蘇揆：用電不能「要馬兒跑 不給馬吃草」

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照
行政院長蘇貞昌。圖／聯合報系資料照

對於年底四項公投，行政院長蘇貞昌今（25）日重申，公投是對「事」的決定，應該就事論事，例如經濟、民生、工業都要用電，不能「要馬兒跑，不給馬吃草」，並強調不要把公投扭曲成為政治運作，這樣不能理性討論。

蘇揆今日出席出席「淡江大橋新建工程主線」通車典禮，受訪時被媒體問及在野黨全力推年底四項公投，是否對台灣未來發展有阻礙？是否有安排要下鄉巡迴？是否為閣揆保衛戰？

蘇揆回應時重申，公投是對「事」的決定，應該就事論事。對於反萊豬公投，他說，台灣是以外貿為主的國家，我國的東西、產品要賣給外國，也不能禁止外國的產品進來，否則沒有辦法做生意。

蘇揆接著表示，當年國民黨開放符合國際安全標準的萊牛進來，還揪團吃牛肉麵，卻把符合國際安全標準的萊豬描繪成為毒豬肉，他相信這樣美國人也不能接受，（國民黨）還說要親美，就顯得矛盾。

對於珍愛藻礁公投，蘇揆表示隨著經濟發展，台灣經濟是11年來最好，而經濟、民生、工業各個方面都要用電，不能「要馬兒跑，不給馬吃草」，不能要用電，反對發電。

對於重啟核四公投，蘇揆也說，何況核四早已封存，浪費了好幾千億元，而核一、核二所在地就是新北市，新北市長侯友宜也一直講「要安全」，但核廢料到現在都沒有辦法圓滿地處理，所以重啟核四根本不可能。

蘇揆再次強調，大家就公投應該就事論事，不要把它扭曲成為政治運作，這樣不能理性討論，比較可惜。

公投 國民黨 核四

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