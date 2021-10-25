搶攻旅展餐飲商機　晶華以吃到飽應戰

降級後最大餐飲旅遊盛事，一年一度的台北國際旅展將於11月5日至11月8日在南港展覽館開展，以自助餐聞名的台北晶華酒店以天下第一廳「栢麗廳」自助餐廳領軍，攜手三燔本家、以及館外義饗食堂、泰市場、故宮晶華推出多款吃到飽餐券，搶攻一年一度的旅展餐飲商機。

晶華表示，疫情打亂了消費者出境旅遊的計畫，但也挹注了國內旅遊及餐飲的買氣，而在旅展實體展覽開始之前，晶華將於10月29日中午12點至11月8日下午7點於官網舉辦線上旅展，多款超值餐飲、住宿優惠內容，方便消費者搶先購買。

晶華表示，位於台北晶華酒店一樓的栢麗廳，因其豐美精緻的菜色長期獲得賓客滿盈的消費肯定，不僅是國內唯一一家曾被美國有線電視網CNN報導推薦的自助美饌，更因為年營業額長期領先業界、而享有「天下第一廳」的美譽，此次針對旅展栢麗廳推出多款優惠，折扣最低達63折。

此外，位於晶華酒店B3的三燔本家餐廳以日式及鍋物料理聞名，每年旅展總是佔據餐券熱銷排行榜前三名，晶華表示，此次也針對旅展推出兩款超值餐券，

而晶華酒店旗下位於信義誠品的泰市場泰式海鮮自助餐廳及公館的義饗食堂義式自助餐廳，此次針對旅展也推出誠意十足的內容，折扣下殺7折，是最值得入手的時機。

晶華也說，位於故宮博物院旁的故宮晶華，也推出廣受歡迎的「平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券」每張1499元，餐券買十送一，折扣達65折，邀民眾以美食及氛圍來趟文化獵遊之旅。