台泥跳Tone投資綠能 張安平今解密原因

台泥（1101）布局綠能動作不斷，除了今天動土的高雄小港超級電池工廠擬斥資120億元；光是今年以來，台泥砸下重金約44.7億元收購歐洲儲能公司NHOA；最近又通過將投資54億元在蘇澳廠與花蓮和平廠打造台灣規模最大的超大型儲能系統。一連串的綠色布局，對照其水泥本業看似跳Tone，背後原因台泥董事長張安平今天解密。

張安平表示，台泥做電池、做綠能，看似和水泥本業無關，但初心和水泥有關。台泥的本業是水泥業，水泥製程中石灰石（碳酸鈣）必須長時間加熱，今天你不管是用燃煤、燃氣或燃油，都不可能做到零碳，也就是從現行的技術，水泥業自己無法達到碳中和。

因此台泥除了積極使用更多替代燃料與原料，達到減碳效果，更致力投入綠電、儲能、電池、碳捕獲以及碳匯造林等五大領域發展，把水泥製程所產生的碳排給抵銷掉。

張安平認為，「21世紀將是能源的世紀」，「未來的經濟體系是建立在移動式的、可儲存的能源，而電池將是他的核心。」這也是台泥砸下重金打造超級電池工廠的主要原因。

他分析，不論太陽能或風電等再生能源，最大問題就是發電不穩定，必須靠天吃飯，得仰賴儲能系統協助電力調度，因此台泥最近剛宣布要在蘇澳廠和花蓮和平等兩座水泥廠區，各建置87.5MWh以及250MWh的大型儲能系統，完工後將成為全台容量最大的儲能案場，將有助台灣將綠電成為基載電力，能24小時穩定供電。