「走路上工」直抵海上風機 東方建設者與風機高空對接

大家都知道搭飛機時要走空橋，但離岸風場的工作船也有自己的空橋！東方風能所屬的「東方建設者」工作船，最近改造升級為國內首艘擁有船與風機高空對接的空橋，標榜工程人員可以「走路上工」直抵海上風機。

這座從荷蘭引進的空橋，造價超過新台幣1億元，東方風能營運長Ben Darrington強調，對於離岸風場工作的風險零妥協，唯有引進最高規格的設備，才能確保海上工作人員的安全與工作品質。

「東方建設者」日前升級改造成為國內第一艘擁有船與風機間高空對接，海上工程人員可「走路上工(W2W)」、「動態補償舷梯」的多功能離岸工程船。

「東方建設者」為懸掛我國國旗的最大型工作船舶，已與在地團隊合作完成多項艱難海上工程專案，其中包含水下探測及地質鑽探等具挑戰性任務，目前也正在執行台電一期風場工作。

首例全程於台灣安裝的Safeway Seagull (W2W) 「動態補償舷梯」系統，除大幅增加在地供應鏈的就業機會，更提升運維技師及船員工作安全與效率。

此次的改造升級，使得該船即使在台灣海峽複雜且險峻的海象狀況下，亦能在風場安全的完成高難度作業。

據了解，目前台灣海峽有十幾處風場工程，只有「東方建設者」是用空橋，其他都是乘船到達風機爬過去，然後再爬樓梯上去工作。其他業者曾發生落水或夾傷的意外，利用空橋就不會發生。

另外，一般規定浪高平均在1.5到1.75公尺就不能工作，這座空橋即使浪高3公尺，工程人員仍能透過空橋走路上工，所以有兩項好處，除了保障工程人員安全，施工不受影響，而當別人停工時，他們仍能繼續施工。

東方風能為擁有亞洲最大運維船(Construction Support Vessel，CSV)，以及人員運輸船(Crew Transfer Vessel，CTV)船隊的本土企業。執行長陳柏霖強調：「作為亞太地區海工承包商的領導者，這只是旅程的開始；我們期待並鼎力支持開發商在台灣建立永續的離岸風電產業。」