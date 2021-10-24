立凱電董事長：期望年底引入策略投資人 實現擴產計畫
磷酸系鋰電材料製造商立凱電（5227）董事長張聖時表示，因客戶需求產能殷切，目前正與幾組潛在的策略投資人接觸，期望年底拍板定案引入產業上下游有關的策略投資人，實現公司2024年擴產供貨的計畫。
立凱電日前舉辦臨時股東會，順利通過減資案與備受關注的擬由美國或澳洲子公司擇一於海外證券市場以SPAC方式掛牌上市等案。
張聖時指出，立凱電將在現有專利技術客戶基礎之上，儘快到海外就近客戶，並建立大規模量產工廠，作為日後競爭的保障。目前立凱電現與20家日韓歐美客戶合作開發產品，且在節能減碳的全球大趨勢下，能感受到美國、德國、澳洲國家政策均對環保策略更為積極，因此帶動客戶「強勁需求超乎想像」。
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