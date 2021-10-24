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加油要快 中油：25日起汽、柴油各調漲0.6、0.7元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，25日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.7元。圖／中油提供
中油宣布，25日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.7元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（25）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.6元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.1元、95無鉛汽油每公升31.6元、98無鉛汽油每公升33.6元、超級柴油每公升27.3元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收0.7元，柴油吸收1.7元。

中油表示，國際能源走勢持續攀高，主因為全球國際煤炭及天然氣的需求仍強，主要國家購買帶動市場價格攀升。加上美國宣布11月起鬆綁旅遊限制等因素，因此持續帶動國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲0.83美元，新臺幣兌美元匯率升值0.172美元，國內油價依公式計算漲幅為0.31%，汽、柴油每公升原應各調漲1.3元及2.4元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之機制，台灣中油吸收此部分調幅，吸收後95無鉛汽油每公升32.2元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之2.2元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收0.7元，柴油吸收1.7元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.6元及0.7元。

中油說，本週依油價公式丶維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之0.7元及1.7元由台灣中油吸收，累計110年至9月底止，台灣中油共吸收57.56億元。

中油公司 國際油價 美元匯率

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