麥寮天機光電廠啟用 蔡總統：能源轉型一定要達成

蔡總統今（23）日上午出席麥寮天機太陽能電廠落成啟用典禮，她於致詞時指出，能源轉型是她任內最重要的任務之一，是國家要奠定可長可久的發展基礎，最重要的元素，因此，這是她任內一定要如期達成的任務。

蔡總統表示，能源轉型對於能源政策、產業政策或環境政策，都非常重要，面對國際淨零排放的趨勢及需求，期盼中央與地方繼續共同努力，讓台灣的綠電可以大步前進、符合國際上的要求。

蔡總統指出，本案除了光電產業以外，還有金融業成員加入，包括國泰金控（2882）、國泰人壽皆大力支持綠能產業的發展，政府在去年啟動「綠色金融行動方案2.0」，就是期盼金融機構，可以共同支持能源轉型，創造更永續的發展。

對於我國目前綠能發展實績，蔡總統強調，在大家幾乎是「急行軍」的努力下，我國光電的設置量，相較於五年前，已經成長了4.5倍，分擔尖峰用電的需求，也減輕尖峰供電的壓力，能有這樣的成績，真的很不容易，感謝各界的努力，為台灣的綠能發展打下深厚的基礎。

蔡總統表示，除了中央與業界的投入之外，綠電發展也需要地方的共同配合，感謝雲林縣長張麗善、立法委員蘇治芬對於綠電及綠能產業的支持，讓地方能夠發展綠能產業聚落，給雲林在地民眾更好的收入。

面對國際淨零排放的趨勢及需求，蔡總統強調，綠電發展的成敗及速度，也會影響到國家的產業發展，在面臨全世界都有淨零排放的目標時，應如何符合國際上的要求，與國際能夠在同一個軌道上往前走，這是我們非常重要的共同任務，呼籲各界繼續努力，一起把這項重要的工作走完。

蔡總統提到，開陽集團不僅是光電領先企業，董事長蔡宗融更同時是「太陽光電發電系統商業同業公會」理事長，她要特別恭喜麥寮天機太陽能電廠計畫能夠完成，感謝企業在發展綠色能源的這條路上，跟政府站在一起，也常常提供建言，讓行政團隊了解民間業者在發展綠能時所遭遇的困難；行政團隊也會執行定期檢討機制，希望讓民間遭遇的困難都可以立即解決。