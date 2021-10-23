國壽擬2025年前再投資太陽能光電200億元 報酬率年收5%

配合國家綠電政策，國泰金控（2882）積極投入太陽能光電廠投融資，累計已投資興建近250座案場，總發電量逾200MW（千瓩），國壽轉投資國泰電業董事長葉大嘉23日表示，預計2025年將翻倍，目標至少400MW，上看600MW，總投資金額將再增加1~200億元以上，國壽預估年報酬回收率約在5%左右。

國泰金控推動綠能產業發展，今(23日)宣布旗下子公司「國泰人壽」與台灣太陽能光電指標性企業「開陽能源」共同合作開發興建「雲林麥寮天機太陽能電廠」正式落成啟用，為綠色金融版圖再下一城，總統蔡英文、經濟部長王美花等重量級官員與會。

政府目標2025年再生能源發電占比20%，其中太陽能裝置容量達20GW百萬瓩，總統蔡英文今天在「雲林麥寮天機太陽能電廠」啟用典禮上表示，自上任以來，太陽光電已增加4.3倍，目前整體裝置容量已達7GW目標，能源轉型是她總統任內最重要的任務，未來要繼續努力，讓國內綠電大幅前進，與國際接軌。

經濟部長王美花也在會中釋大利多，她說業者反應疫情關係，造成人力短缺及能源價格攀高等問題，下半年再生能源電能躉購費率適用上半年度較優費率，經濟部也已決議10至12月併網的太陽光電費率，一度再增加0.2245元，雖然政府無法全部吸收，但透過部分吸收，協助業者度過難關。

行政院副院長沈榮津則表示，太陽能裝置容量預計到年底就可達8GW，2025年還有12GW要達，剩下4年平均每年要完成3GW。

國泰金今年六月甫率先承諾「零碳營運轉型」，宣布國泰金控暨旗下各子公司承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，台灣所有國泰營業據點預計於2030年達到100%使用再生能源。

國泰人壽總經理劉上旗表示，國泰不是是投資方，去年更成立國泰電業，籌組20多人的專業團隊，未來會「更積極」尋找太陽能發電的系統商（EPC），配合銀行，未來對太陽能光電投資「要做得得更大」。

不過，劉上旗也補充，雖然國壽很樂意投資，不過目前最大困難點在案源取得，還要面對土地取得、環保及民眾陳情抗議，台灣民眾雖知道未來會缺電，但若談到住家附近要蓋電廠，初期都不樂意。

太陽能產電在出售給台電後，年化報報酬率可達4.5~5％，劉上旗亦表示，又沒有國外投資的避險成本或匯損壓力，且不像資本市場隨時有評價、跌價的風險，又響應政府政策，算是極不錯的投資。

國泰電業董事長葉大嘉表示，目前國泰人壽累計興建的電廠已發電約200MW，案場約250座左右，總投資金額已達100億元以上，未來國壽打算2025年前在台灣再設立200~400個電廠，總計達到400~600座，投資金額上看300億元。

與國壽合建太陽能廠的開陽集團董事長蔡宗融表示，要生產100MG的太陽能光電，就需要100公頃的土地，現多是租用地層下陷或低地力的土地，但有些農地需要土地變更為特殊目的用地，價格會增加，導致土地移轉時多出土增稅問題，產生爭議，因此蔡宗融建議若要達成2025年底前太陽能產電20GW，中央及各地方政府應協助取得土地，如低地力土地不需土地變更，直接申許容積許可，這樣才可望加速太陽能電廠的興建。

同時未來三年要產12GW的太陽能，蔡宗融說總投資金額將上看6,000億元，不是一般中小企業可負擔，所為開陽與國泰集團合資成立開泰能源，為支應未來資金需求，開陽10月25日將上興櫃，希望透過資本市場籌資及成長，支應未來太陽能的投資需求。

「雲林麥寮天機太陽能電廠」10月23日舉辦落成啟用儀式，包括蔡英文總統、行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、能源局局長游振偉、金管會主任祕書陳開元、保險局專門委員高啓仁、及雲林縣縣長張麗善等中央及地方官員等皆出席盛會。

國泰人壽總經理劉上旗代表致詞表示，國泰金控以「台灣永續實踐家」自許，長期推動永續環境，以豐沛的集團資源發展綠色金融，以實際的綠色營運作為，議合台灣產業以環保永續為依歸；國泰很榮幸和太陽光電發電系統公會理事長蔡宗融所領導的「開陽能源」合作，也感謝政府推動綠能政策及農業土地活化，規劃地層下陷不利耕作區發展再生能源，國泰與開陽才有機會於麥寮建置大型太陽能案場，可以說這是一個兼具「運用壽險資金推動再生能源公共建設」及「活化國土」雙重效益，達到政府、企業與在地三贏的指標性案例。