國發會主委龔明鑫率團訪斯洛伐克 邀斯國官員12月訪台

國發會主委龔明鑫率領科技部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華等組成的中東歐經貿考察團抵達首站斯洛伐克，雙方將在技術與供應鏈合作、科研合作、貿易及投資等面向進一步強化雙方關係，並已簽署包括電動車、太空發展、智慧城市、中小企業數位化、觀光及科學園區合作等領域7項MOU。

國發會昨天深夜發布新聞稿指出，訪團四位部次長皆與斯方相關部會相當層級之人員分別進行洽談，就雙方關切事項交換意見，除了經濟部外，財政部次長阮清華也與斯方就稅務關務合作概況、政府財政政策及相關財政措施進行洽談，為雙方財政高層官員多年來首次正式會晤。龔明鑫也邀請斯洛伐克經濟部Karol Galek次長12月訪台，主持首屆台斯次長級經貿諮商會議。

去年歐洲疫情嚴峻時，台灣提供斯國70萬片口罩，今年台灣爆發疫情，斯國回贈我16萬劑疫苗。龔明鑫此次偕同科技部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華，以及國內跨部會政府官員、公協會及產業代表組成的66人訪問團，20日前往中東歐進行經貿投資考察，首站抵達斯洛伐克。

龔明鑫帶領的訪問團除政府單位外，還有來自研究機構、公協會與產業代表，業別包括資通訊、精密機械、半導體、雷射、智慧城市、電動車、生物科技、金融、觀光、新創產業等。相關部會與業者也與斯方指標性企業就半導體及電動車領域供應鏈合作進行洽談，針對斯商提出尋求供應鏈夥伴等需求，雙方並深入交換意見。

國發會昨天深夜發布新聞稿指出，訪團與斯洛伐克簽署7項MOU，除科學園區合作之外，另包含電動車、太空發展、智慧城市、中小企業數位化、觀光合作。

國發會表示，我國電電公會與斯方也將進一步媒合零組件、電池、能源管理等產業各項需求，強化供應鏈合作關係；我方太空產業發展協會與斯國太空公司合作，將連結國內對區塊鏈技術有興趣之廠商與斯商進行合作；在智慧城市及中小企業數位化領域，我方資策會、國經協會、台北市電腦公會將與斯方交流治理經驗，以及媒合中小企業數位化解決方案需求；為促進台斯雙邊觀光，我方觀光協會將與斯方共同鼓勵雙方旅遊業者增進交流。

龔明鑫及科技部長吳政忠也率團拜會斯國頗負盛名之基礎研究機構斯洛伐克科學院(Slovak Academy of Sciences, SAS)，並就量子力學、太空科學、氫能等台斯科技產業及創新研究等領域深入交流，期待未來雙方能在科技相關領域上有更緊密之合作，期待串聯台灣與歐洲之科研。