立委指政府大內宣預算高達553億元 主計總處回應了

針對國民黨立委江啟臣昨（22）日在立法院指出，18.6億指是帳面上，實際上政府大內宣預算不只如此，政府各單位營業、非營業基金的行銷費用加起來有553億4461萬餘元，而這些基金就是媒體宣傳的第二預備金一事。對此，主計總處發布新聞稿嚴正駁斥。

主計總處指出，111年度營業基金「行銷費用」349 億元及非營業特種基金「行銷及業務費用」204 億元有其特定用途，無法挪作宣傳，更不是媒體宣傳的第二預備金。

主計總處表示，營業基金「行銷費用」主要是行銷部門營運成本，非營業特種基金「行銷及業務費用」主要是業務費用，其內容主要包括：中油、台電、台酒及台糖公的營業處、服務中心或加油站之員工薪資等人力成本、水 電費、材料及用品費、租金費用等成本，其中僅23億元為產品行銷推廣費用。

另，還包括農田水利事業作業基金（原農田水利會）辦理水利設施的維護管理、交通作業基金辦理觀光推廣、原住民族綜合發展基金辦理原住民禁伐補償及貸款、水資源作業基金辦理水源保育回饋及耗水費徵收與國軍老舊眷村改建基金辦理輔助原眷戶購宅差額款，其中僅27億元為行銷推廣費。

此外，主計總處還說明，111年度營業基金及非營業特種基金為因應投入成本回收、推廣產品或勞務等產銷營運，所需的產品推廣、促銷及廣告等「行銷推廣費」，分別專項編列38億元及34億元，並已包含前項所列行銷推廣費。