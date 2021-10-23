中東歐經貿考察團台斯簽署七項MOU 竹科成功經驗受關注

國發會主委龔明鑫率領的中東歐經貿考察團首站抵達斯洛伐克便傳出好消息，國發會表示，台斯已就電動車、太空發展、智慧城市、中小企業數位化、觀光及科學園區合作等領域，共簽署七項MOU，並邀斯洛伐克經濟部次長Karol Galek今年底赴台訪問。

中東歐經貿考察團已於20日晚間啟程，由龔明鑫偕同科技部長吳政忠、經濟部次長陳正祺、財政部次長阮清華，以及國內跨部會政府官員、研究機構、公協會及產業代表所組成的66人訪問團，首站抵達斯洛伐克，訪團與斯方在技術與供應鏈合作、科研合作、貿易及投資等面向進一步強化雙方關係，並簽署MOU。

龔明鑫並率相關部會與業者與斯方指標性企業就半導體及電動車領域供應鏈合作進行洽談，針對斯商提出尋求供應鏈夥伴等需求，雙方並深入交換意見。

同時，台斯雙方也就重要議題進行討論，其中有關科學園區合作，斯方認為台灣科學園區連結學術、研發機構及企業，支持台灣成為最具創新力國家之一。新竹科學園區管理局也與斯方簽署MOU，未來雙方將持續透過對話，台灣將提供斯方發展科學園區相關經驗，並結合斯國重視技術研究的研究中心與竹科擅常應用技術發展。

本次訪問團團員除政府單位外，尚有來自研究機構、公協會與產業代表，業別包括資通訊、精密機械、半導體、雷射、智慧城市、電動車、生物科技、金融、觀光、新創產業等。

我國電電公會與斯方將進一步媒合零組件、電池、能源管理等產業各項需求，強化供應鏈合作關係；台灣太空產業發展協會與斯國太空公司合作，將連結國內對區塊鏈技術有興趣的廠商與斯商進行合作；在智慧城市及中小企業數位化領域，資策會、國經協會、台北市電腦公會將與斯方交流治理經驗，以及媒合中小企業數位化解決方案需求；為促進台斯雙邊觀光，觀光協會將與斯方共同鼓勵雙方旅遊業者增進交流。

同時，訪團四位部次長亦皆與斯方相關部會相當層級的人員分別進行洽談，就雙方關切事項交換意見，除了經濟部外，財政部次長阮清華也與斯方就稅務關務合作概況、政府財政政策及相關財政措施進行洽談，此為雙方財政高層官員多年來首次正式會晤。

此外，龔明鑫並特別向斯方表示，去年歐洲疫情嚴峻時，台灣提供斯國70萬片口罩，本年台灣爆發疫情，斯國回贈我16萬劑疫苗，為表達斯國贈我疫苗的感謝，我國台商另贈價值40萬元的額溫槍及防疫物資給斯國慈善機構。在全球疫情險峻的時刻，這樣的友情備感珍貴，總統蔡英文也特別發言感謝斯洛伐克的協助和支持，並將這樣珍貴的友誼稱作「善的循環」。