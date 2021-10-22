央行晚間發文喊話：國內物價穩定 請民眾放心

民眾近期關心通膨議題，央行今（22）日晚間在臉書發文，喊話「國內物價穩定，請民眾放心！」央行文章中給出四大理由。

第一，如果只有部分商品價格短暫上漲，並不是所謂的通膨。

對於近期民眾恐慌通膨來臨，央行說，一般性物價（如消費者物價指數（Consumer Price Index, CPI））具「普遍」、「持續」與「顯著上漲」等特點，才稱為有通膨（inflation）的現象。如果只有部分商品價格短暫上漲，不是所謂通膨。

第二，近月，台灣17項重要民生物資CPI年增率雖呈走高，至2021年9月為3.31%，但占CPI權數不大，影響相對有限。

此外，油料費、運輸費及蔬菜價格上漲較高（本年1~9月合計使CPI年增率上升1.01個百分點），原因大抵受短期因素影響，例如蔬菜價格上漲與豪雨成災等有關。

第三，民眾對物價下跌較無感受，對物價上漲的感受則較深。今年台灣通膨率較高，1~9月平均為1.74%，這也與2020年物價下跌致比較基期較低有關；若以近3年平均（2019~本年9月平均）通膨率而言，則仍低於1%，相當溫和。

第四，台灣長期以來維持通膨率低而穩定的結構性因素仍在，例如全球化與自動化等因素導致供給面成本下降，以及公共費率包含水、電費等都平穩，與貨幣政策透明度高，及沒有政府債務貨幣化問題。

另並未發生物價「普遍」、「持續」、「顯著上漲」的通膨現象，短期內這些有助物價穩定的因素應不至於鬆動。

面對政府政策，央行強調，行政院已指示由副院長沈榮津督導跨部會「穩定物價小組」，除關注個別商品價格上漲是否有連鎖帶動的效應，並嚴防有人趁機囤積哄抬、操縱物價，確保民生物資供應無虞，加以本年電價不調整及油電價格平穩機制適時啟動，應有助降低通膨預期自我實現之可能性，可達穩定物價效果。

央行表示，主要機構預測台灣本年CPI年增率不至於超過2%，明年將回降，通膨預期在2%以下，國內通膨率應無持續走升之虞，但維持物價穩定是央行的主要職責，央行將持續關注國內物價走勢，採行妥適貨幣政策。