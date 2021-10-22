勞動部：明年職災保險加收費率者合計2,232家

勞動部今（22）日表示，勞工職業災害保險係採經驗費率制，明(2022)年適用之職災費率已完成公告，平均費率由現行0.21%降為0.2%。

勞動部勞保局指出，明年適用實績費率之投保單位共12,803家，亦即70人以上公司職災費率係依過去三年實際發生情況調整，結果明年職災保險加收費率者計2,232家，主要為批發業、電子零組件、及電腦電子產品及光學製品業。

依《勞工保險條例》規定，勞工職業災害保險費率分為行業別災害費率及上、下班災害費率二種，每三年調整一次。2022年行業別災害平均費率由現行0.14%調降為0.13%，上、下班災害費率維持0.07%，合計修正後職業災害保險費率平均為0.20%。

各業中，以石油及天然氣礦業、砂石採取業職災費率最高，為0.89%；其次為水上運輸業的0.85%，第三為建築工程業的0.54%。該行業的職災風險將反映在費率上。

勞動部指出，明年起，包括陸上運輸輔助業、成衣及服飾製品業、電力及燃氣供應業、批發業、郵政遞送服務業、法律及會計服務業、研發服務業、公共行政及國防、及其他服務業等九業，調升職災保險費率。

官員解釋，行業別職災費率調整，除了該業過去三年職災實際發生情況外，該業從業人數多寡也會有 影響。

勞保局表示，僱用人數達70人以上單位，行業別災害費率採實績費率，按其前三年職業災害保險給付總額占應繳職業災害保險費總額之比率，每年計算調整之。

明年適用實績費率之投保單位共12,803家，較今年增加75家，其中減收費率者計9,738家（佔76.1%），加收費率者計2,232家（佔17.4%），維持原費率者計833家（佔6.5%），勞保局將於今年10月函知相關單位。

勞保局提醒，明年5月1日實施之《勞工職業災害保險及保護法》，將投保單位之職業安全衛生辦理情形亦納入實績費率計算，雇主應遵守職業安全衛生法令，重視職業安全衛生管理，避免職業災害發生，共創優質工作環境，可降低未來職災保費負擔，達雙贏效果。