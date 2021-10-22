快訊

莫粉去哪了？莫德納限時加開6小時 指揮中心：預約不到一半

情婦超過5000人！西班牙前國王曾被打「乖乖針」防私生子

反映疫情及缺料 光電躉購費率每度電外加費率0.2245元

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部基於國際能源價格趨勢走揚及考量新冠肺炎疫情持續影響，太陽光電原物料價格波動，致使本年度光電案場也受到缺工及缺料的影響，21日再次召開「再生能源電能躉購費率審定會」，及時因應市場現況，審定會決議太陽光電設置案件於2019至2021年取得同意備案，在費率寬限期內且於10至12月完工者，每度電外加費率0.2245元。

經濟部表示，國內太陽光電產業受新冠肺炎疫情持續影響，除於今年6月10日召開審定會決議今年下半年併網案場得適用上半年度較優費率，以減少國際原物料價格上漲之衝擊外，為務實反映太陽光電系統建置受全球原物料價格波動持續影響，併同國內疫情逐漸緩解下之加速復工導致人工成本增加，致使整體建置成本上漲幅度超出預期。因此再次召開審定會，在兼顧躉購制度及設置目標的情況下，讓躉購費率能及時反映市場現況，引導廠商於今年依規劃期程完工。

能源局表示，基於國際能源價格走揚、疫情嚴峻及市場價格波動導致業者面臨整體建置成本波動劇烈，此屬不可預期之通案因素，宜適度予以反映俾維持合理投資誘因。然而，審查會也認為成本上漲屬自由市場運作結果，為適度尊重市場機制，成本上漲宜由供貨商、系統建置廠商及政府共同承擔，不宜僅由躉購費率完整反映。

經濟部說明，本次會議決議事項為依《再生能源發展條例 》第9條第1項及《中華民國110年度再生能源電能躉購費率及其計算公式》第17點規定，依法召開；若後續市場情勢仍持續動盪，將再適時召開審定會滾動檢討，俾利國內再生能源整體發展目標推動。

太陽光電 疫情 再生能源

延伸閱讀

車用雷達廠脫離生產泥淖

力特Q3毛利率有望上衝 估站上24%

疫情趨緩，筆電降價不遠了？業界：恐得等到「明年這時候」

缺料風險延燒 2022年全球智慧型手機的市場與供應鏈

相關新聞

失業率重見3字頭！9月失業率降為3.96% 近五個月最低

隨著疫情好轉，各項經濟活動恢復，就業市場持續回溫，主計總處今天公布9月失業率為3.96%，較上月再降0.28個百分點，不...

職業工會欠繳勞保費名單曝光 1工會欠逾700萬

勞動部勞保局今天公布欠繳保費職業工會名單，其中大台中殯禮服務職業工會積欠勞工保險費已逾繳費寬限期，欠費金額高達新台幣73...

審計長：預估110年底未償債務餘額 將破6兆元

監察院審計部審計長陳瑞敏今天指出，預估民國110年底中央政府一年以上未償債務餘額將突破新台幣6兆元；政府仍應貫徹零基預算...

房價超出合理負擔縣市變多了 漏算頭期款 屋主秒變屋奴

根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第二季與去年第二季相比，屬房價「可合理負擔」的縣市，從12個減少為6個。專家學者直言，受疫情影響下資金氾濫，加上通膨疑慮，民眾紛紛進場買房，但晉升有殼族代價不小，前提是已擁有一筆自備款，且財務與工作穩定，不然也只是淪為生活壓力大、品質不佳的屋奴。

好消息！9月失業率降至3.96% 探近五月低點

隨著國內疫情趨緩，經濟活動回穩，就業市場持續好轉，主計總處今（22）日發布9月失業率為3.96.%，較上月回降0.28個...

回顧通膨黑歷史 台灣物價指數曾飆破60% 全因石油危機時大漲薪資？

國際油價漲勢不停，讓原本因供應鏈、運費而起的通膨壓力更為升溫。台灣今年消費者物價指數（CPI）四度破二，9月一舉飆上2.63%，讓不少人陷入擔心出現通膨的焦慮。不少人以1970年代停滯性通膨對比今日，但很多人可能不知道，台灣曾在1973年10月CPI突然竄升到21.40%，隔年3月更飆到61.45%。那個萬物皆漲的年代，到底發生了什麼事？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。