反映疫情及缺料 光電躉購費率每度電外加費率0.2245元

經濟部基於國際能源價格趨勢走揚及考量新冠肺炎疫情持續影響，太陽光電原物料價格波動，致使本年度光電案場也受到缺工及缺料的影響，21日再次召開「再生能源電能躉購費率審定會」，及時因應市場現況，審定會決議太陽光電設置案件於2019至2021年取得同意備案，在費率寬限期內且於10至12月完工者，每度電外加費率0.2245元。

經濟部表示，國內太陽光電產業受新冠肺炎疫情持續影響，除於今年6月10日召開審定會決議今年下半年併網案場得適用上半年度較優費率，以減少國際原物料價格上漲之衝擊外，為務實反映太陽光電系統建置受全球原物料價格波動持續影響，併同國內疫情逐漸緩解下之加速復工導致人工成本增加，致使整體建置成本上漲幅度超出預期。因此再次召開審定會，在兼顧躉購制度及設置目標的情況下，讓躉購費率能及時反映市場現況，引導廠商於今年依規劃期程完工。

能源局表示，基於國際能源價格走揚、疫情嚴峻及市場價格波動導致業者面臨整體建置成本波動劇烈，此屬不可預期之通案因素，宜適度予以反映俾維持合理投資誘因。然而，審查會也認為成本上漲屬自由市場運作結果，為適度尊重市場機制，成本上漲宜由供貨商、系統建置廠商及政府共同承擔，不宜僅由躉購費率完整反映。

經濟部說明，本次會議決議事項為依《再生能源發展條例 》第9條第1項及《中華民國110年度再生能源電能躉購費率及其計算公式》第17點規定，依法召開；若後續市場情勢仍持續動盪，將再適時召開審定會滾動檢討，俾利國內再生能源整體發展目標推動。