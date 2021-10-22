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台灣印度有機農產同等性相互承認協議 簽署完成

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

台灣與印度今（22）日以視訊會議方式完成簽署「有機農產品同等性相互承認協議」，進一步促進有機農產品貿易與食品關聯產業的合作。貿易局長江文若，台灣多元優質農產品以及食品機械產業，均有很大的拓銷潛力，此次有助兩國進一步促進貿易、投資及供應鏈合作，創造更大經濟效益。

該簽證由經濟部貿易局長江文若、行政院農業委員會農糧署主任秘書陳啟榮、印度商工部、印度農業暨加工食品輸出發展局共同見證下，由我駐印度代表處大使葛葆萱與印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）以視訊會議方式完成簽署及換函。

對於簽署「有機農產品同等性相互承認協議」的意涵，貿易局解釋，該協議簽署相當於兩國的有機認證可以達到互通，舉例像是印度盛產有機辛香料，如有機薑黃及咖哩可以更順利進口來台；相反地，台灣有機水果也可以藉機進入印度高價市場。

但貿易局也補充，雖然該協議屬於貿易便捷化，但農委會針對農產品病蟲害檢疫還是會採取高規格標準，並沒有因此放寬。

近年來國人對於有機產品的需求提高，各界亦積極投入有機農產品生產研發，而印度是新南向政策積極推展的重要夥伴國，並有歷史悠久的傳統香料與草藥發展經驗，近年其政府更透過國家永續農業計畫，推動有機耕作，本協議將是雙方未來在有機產品貿易及發展合作的一大助力。

江文若表示，台灣多元優質農產品以及食品機械產業，均有很大的拓銷潛力。台印雙方貿易和農政單位攜手努力數年，終於達成「有機農產品同等性相互承認協議」，開啟雙方有機農產品的生產及銷售通路大門。

江文若並指出，此次將跨國有機農產品合作的版圖拓展至南亞地區，意義非凡，有助兩國進一步促進貿易、投資及供應鏈合作，創造更大經濟效益。

印度 農業

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