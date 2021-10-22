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響應國道交通安全月 東山服務區辦聯合宣導

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
響應「國道交通安全月」活動，高速公路局南區養護工程分局於今(22)日於東山服務區辦理「人行無阻 國道有愛」聯合宣導活動。圖／高公局南分局提供
響應「國道交通安全月」活動，高速公路局南區養護工程分局於今(22)日於東山服務區辦理「人行無阻 國道有愛」聯合宣導活動。圖／高公局南分局提供

響應「國道交通安全月」活動，高速公路局南區養護工程分局於今(22)日於東山服務區辦理「人行無阻 國道有愛」聯合宣導活動。並邀請平常合作無間之國道公路警察局第八公路警察大隊、公路總局嘉義區監理所、法務部行政執行署臺南分署、樂恩科技等單位共襄盛舉。

本活動有蓁蓁姐姐工作坊開場演出、交通安全與防疫新生活宣導、有獎徵答、愛車健檢、電子收費法規宣導、闖關摸彩等精彩活動。希望透過本次活動將交通安全理念傳達出去，加深國人道安觀念，將路人視為家人，一同守護國道交通安全。

交通部今年10月「交通安全月」主題為「路口安全」，而東山服務區是一個知性與溫馨兼具，以人為本的休憩空間，南分局積極型塑該服務區為人行無阻的友善場域，推行的成果有以下幾點：

1. 建置e-parking停車管理系統，用路人可迅速找尋車位，停車不必再為場內壅塞、錯誤動線而感到耗時耗神。

2. 將停車場至賣場之人行路徑串聯並設置行人停等區、無障礙坡道，將道路緣石打除、整平，打造人行無阻的友善環境。

3. 行人穿越線繪設綠底標線，可增加安心穿越空間、亦使服務區空間更有活力、加強路口明顯度，進而提醒車輛駕駛注意。

4. 站在用路人立場設計服務區交通場站指標，建置友善的人行動線，以淺顯易懂的圖像符碼讓用路人快速擷取需要資訊、尋找服務設施。

高公局南分局表示，東山服務區以旅客的需要為發想，設置人行專用道、將人行動線串聯，在東山不但人行無阻，而且還有原生植物園、會呼吸的環保停車場，是一個有溫度、深度、廣度又安全的全齡化幸福空間。

希望民眾到東山服務區能放慢腳步、駐足停留、細膩感受東山服務區特有的台灣脈動。

國道 警察

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