失業率重見3字頭！9月失業率降為3.96% 近五個月最低

隨著疫情好轉，各項經濟活動恢復，就業市場持續回溫，主計總處今天公布9月失業率為3.96%，較上月再降0.28個百分點，不僅已是連續三個月下降，失業率也跌破4%，是近五個月最低。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，目前相關商業活動持續恢復，暫時性失業緩解，整個勞動市場逐步改善中。

今年5月以來隨著疫情升溫，加上畢業季雙重因素，導致失業率逐月上升，6月增加到4.80%高峰，7月才緩步回穩，直到8月降到4.24%，9月再降到三字頭，回到4%以下。

主計總處公布9月失業率3.96%，較7月降0.28個百分點。9月就業人數1141.7萬人，較8月增加1.8萬人或0.16%，以服務業部門增加1.6萬人最多，其中又以住宿及餐飲業增加6千人、其他服務業（如美容美髮等）增加5千人較多。另

工業部門增加2千人。但若與上年同月比較，仍減少8.7人、- 0.75%。

總計1到9月月就業人數平均為1144.1萬人，較上年同期仍減少5.8萬人、-0.50%，可見就業市場尚未回到去年水準。

9月失業人數47.1萬人，較上月減少3.4萬人、-6.71%。其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少1.7萬人，因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少8千人。若與上年同月比較，失業人數仍增加1.3萬人。

隨國內經濟活動回穩，因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時工作及季節關係）致週工時低於35小時者持續下降，減為29.5萬人，較上月減少19.3萬人。今年6月低工時就業人數曾達到98.4萬人高峰後，隨疫情緩和，7、8、9月接連三降，人數減到29.5萬人。