富蘭克林：經濟前景看法轉弱 做多通膨受惠資產

經濟數據放緩、聯準會縮減購債時程逼近，加上能源與原物料價格飆漲與供應鏈瓶頸持續推高通膨前景與升息預期，衝擊全球股市九月份以來波動加大，綜合彭博資訊等外電新聞援引十月份美銀美林經理人調查報告顯示，經理人對經濟成長與獲利前景看法降至疫情爆發來最低，淨6%經理人認為未來十二個月經濟成長將轉弱，淨15%經理人預期獲利前景將惡化，但儘管對經濟前景抱持較悲觀看法，仍有61%經理人看好經濟與通膨將以高於長期均值的速度增長。

就通膨、利率與聯準會升息預期，對於通膨為暫時性或持續性看法的差異持續收斂，認為通膨為暫時性的降至58%，認為是持續性的則升至38%，分別較上個月下降11個及上升10個基本點，此外，85%經理人預期短率將會走高，為2018年11月來最高，44%經理人預期聯準會將於明年升息一次，而預期將升息兩次及明年不會升息的則各為24%。

在資產配置方面則仍顯示相對偏好風險，雖然現金配置比重較上月略升0.4個百分點至4.7%，淨加碼股票仍達50%，淨加碼商品亦增至28%，此外，調查亦顯示經理人配置轉向做多通膨受惠資產，商品與銀行股配置比重為近十年來最高，能源股則為較上月配置增加最多的產業別，銀行股淨加碼幅度創2018年5月來最高，能源股則是創2012年3月來最高。就區域別來看，淨加碼美股比重升至近12個月最高。

此外，在最大尾端風險及最擁擠交易方面，通膨風險仍為本次調查的最大尾端風險，比例達48%，中國監管風險升至第二，比例為23%，資產泡沫、聯準會縮減購債及Delta病毒擴散則分居第三至第五。經理人認為做多科技為最擁擠交易，比例為35%，其次分別為做多ESG、放空中國股市與新興市場及做多比特幣交易。

依據彭博資訊，十月份美銀美林經理人調查調查於10/8~10/14進行，針對管理1.2兆美元資產的380位全球基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，受到通膨高漲、成長放緩及聯準會貨幣政策將轉趨緊縮等擔憂衝擊，全球股市九月份自高檔拉回整理，所幸隨著第三季財報陸續報喜，加上聯準會縮減購債利空鈍化，全球股市重回漲勢，根據Factset統計，目前已有8%史坦普500企業公布財報，獲利及營收優於預期比例分別為80%及83%，第三季獲利預估年增30%、將創下2010年以來第三高增幅，且淨利潤率預估12.3%、也將是2008年以來第三高水準。隨著全球疫苗覆蓋率提高，美國政府宣布11/8起取消對於完整接種疫苗的外國旅客入境限制，代表美國邁入經濟重啟的最後階段，有助經濟復甦動能延續並緩解供應鏈短缺，建議股市布局多管並進，看好科技及生技醫療等創新產業、基礎建設及公用事業具備政策題材，積極者可波段操作天然資源產業。另一方面，美國十年期公債殖利率急彈後，可望吸引保守買盤，建議可趁此波利差型債市拉回時尋找進場機會，首選高收益債及波灣債市，而通膨及殖利率走揚環境將帶動類股輪動加速，採取價值及成長均衡布局的美國平衡型基金可列為核心首選。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，利率上升可能對科技股構成不利影響，然而，如果利率上升是出於正確的原因，也就是經濟前景的改善，這預示著企業可能增加對科技的投資。科技產業淨現金為正，因此不太可能面臨其他產業在被迫再融資債務時可能面臨的利息支出逆風。科技產業的成長速度預估將遠高於通膨率，具定價權且輕資產，可望平衡利率上升的影響，因此，我們認為科技產業的基本面在通膨環境中仍將保持良好。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，目前全球基礎建設產業正位於迎向長期成長週期的轉捩點。在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長週期，未來幾十年全球需要投資數兆美元，有助鞏固基礎建設公司的可允許報酬及股利水準，也將驅動這些基礎建設公司的資產規模成長，讓基礎建設股票的投資人可搭乘追求收益及潛在資本利得空間的長期順風。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，儘管景氣自高峰回落，美國經濟成長仍維持正向，預期至少在2022年中之前都將以高於長期均值的速度增長，而雖然供給面瓶頸可能維持較長時間，但預期仍將為暫時性的，通膨將不至於演變成問題，整體而言，即便政策有所調整，但提供市場充沛流動性的目標並未改變，偏向鴿派的政策方向仍將延續。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，全球經濟復甦及通膨壓力升溫下， 產油的波灣政府因高油價而有財政收入的進帳為可受惠通膨的元素，此外，波灣國家正積極進行經濟結構改革，發展資本市場，能源以外的商機也應運而生，截至2020年底波灣債佔新興市場主權債、企業債指數的權重分別提高至兩成、一成，然而全球投資機構對波灣債仍屬低配置狀態，意謂未來還有很大的資金流入空間。